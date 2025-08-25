Иван Станев: Взехме не само добри състезатели, но и правилните хора

Този сезон, за разлика от миналия, клубният символ на ВК Нефтохимик 2010 (Бургас) Иван Станев започва в нова роля – на спортен директор. На първата тренировка за предната кампания бившият разпределител, срещу чието име стоят първата и последната засега титла в историята ни, бе помощник треньор. В хода на сезона стана старши треньор, а през пролетта вече бе спортен директор. Той е бил и играещ старши треньор на шесткратните шампиони на България. В същото време 40-годишният Станев разпределя не само организацията в родния си тим, но и спорта в родния си град. Иван, който има бронз от Световната купа за мъже и от световно за младежи, е и председател на постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности към Община Бургас. Ето какво каза Иван Станев днес, в деня на първата тренировка на тима за сезон 2025/2026, за официалния клубен сайт:

– Как приемаш новата си роля, в която всъщност си от пролетта на тази година – спортен директор на ВК Нефтохимик 2010? Съчетаваш я с работата си на общински съветник в Бургас, и то като председател на Комисията по спорт и младежки дейности.

– Приемам ролята като голямо доверие и ясна отговорност. През лятото, заедно с президента на клуба – г-н Огнян Томов, свършихме сериозна работа, за да обезпечим възможно най-добрите условия за отбора през новия сезон. Позицията спортен директор ми позволява да концентрирам усилия върху спортно-техническата част, а като общински съветник продължавам да работя за устойчиви политики в полза на спорта в град Бургас. Общата цел и в двете посоки е една: повече качество, професионализъм и по-добри условия за развитие на младите.

– Днес отборът се събра за начало на същинската подготовка – как намираш нагласата на състезателите?

– С две думи — нямат търпение. През цялото лято бях в постоянна комуникация с всеки един от тях и им благодаря за дисциплината и индивидуалната работа, която свършиха. Нагласата е много позитивна — дойдоха подготвени и готови за работа. Пожелавам на всички ползотворна подготовка и най-вече здраве.

– Заради ангажимента на треньора Франческо Кадеду като помощник на селекционера на мъжкия национален отбор Джанлоренцо Бленджини изглежда, че ще се завърнеш към треньорската роля по време на подготовката – за колко време ще бъде това?

– Тук е мястото да внеса уточнение по повод появилата се информация: подготовката до завръщането на Франческо Кадеду ще бъде ръководена от помощник треньора Айкут Айдън. Аз ще бъда човекът, който ще му помага през този период, докато старши треньорът изпълнява ангажиментите си с националния отбор.

– Как оценяваш селекцията за новия сезон?

– Да кажем, че отново изграждаме нов отбор. Мисля, че селекцията е добре балансирана и с правилните хора на всеки един пост. Взехме не само добри състезатели, но и правилните хора за нашата съблекалня.

– Каква е програмата на подготовката, имате ли вече твърдо уговорени контроли?

– Подготовката на отбора е планирана изцяло в Бургас и е готова до първия ни официален мач, а именно Суперкупата на България. В края на септември и началото на октомври сме договорили контролни срещи и участие в един турнир. В началото ще направим и необходимите медицински и функционални тестове.

– Как ти самият намираш стимул да работиш на много фронтове?

– Срещите с треньори и млади състезатели зареждат повече от всяка награда. А личният стимул е прост: когато виждаш, че трудът ти помага на клуба и на града, умората отстъпва място на още повече енергия.