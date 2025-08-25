Япония със страхотен обрат срещу Украйна на Световното

Женският национален отбор на Япония продължава напред в следващата фаза на Световното първенство в Тайланд, след като записа много трудна втора победа. Воденият от Ферхат Акбаш тим сътвори страхотен обрат от 0:2 до крайното 3:2 (25:27, 20:25, 25:20, 26:24, 15:11) във втората си среща от Група Н на турнира, играна този следобед в Банкок.

По този начин японките са втори във временното класиране в групата с 5 точки след 2 победи от 2 мача, с колкото са и настоящите световни шампионки от Сърбия, които са начело с 6 точки. Двата отбора са вече класирани за 1/8-финалите на Мондиала. Те ще играят помежду си в последния си мач в директен спор за първото място. Сблъсъкът е в сряда (27 август) от 13,00 часа българско време.

Украйна пък е на 3-о място без победа до момента и само една спечелена точка, като заедно с отборът на Камерун, който също е без успех, отпадат от по-нататъшно участие в шампионата. Двата тима също ще играят помежду си само в мач за чест и престиж в сряда от 16,30 часа.

Над всички за Япония бе капитанката на тима Маю Ишикава със страхотните 29 точки (3 блока), а Йошино Сато добави още 24 точки (1 блок и 1 ас) за победата.

За украинките Олександра Миленко (1 ас) и Диана Мелюшкина (11 блока!) реализираха съответно 21 и 19 точки, но и техните усилия не помогнаха за успеха.

Снимки: en.volleyballworld.com