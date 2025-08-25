BLG спечели първенството по VALORANT на Китай след грандиозен финал срещу DRG

Отборът на Bilibili Gaming спечели първенстовто на Китай по VALORANT - VCT China Stage 2 - след впечатляваща победа над Dragon Ranger Gaming с 3:1 (2-13, 13-8, 13-10, 13-9) във вчерашния голям финал.

Китайският тим вече беше осигурил участие на VALORANT Champions 2025 чрез натрупаните точки от VCT Championship, а сега си гарантира и първия регионален слот за турнира в Париж.

Сред класираните отбори са двата състава от Ascension - XLG и DRG, шампионът от 2024 г. EDward Gaming и Stage 2 победителят BLG.