Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. BLG спечели първенството по VALORANT на Китай след грандиозен финал срещу DRG

BLG спечели първенството по VALORANT на Китай след грандиозен финал срещу DRG

  • 25 авг 2025 | 14:33
  • 317
  • 0
BLG спечели първенството по VALORANT на Китай след грандиозен финал срещу DRG

Отборът на Bilibili Gaming спечели първенстовто на Китай по VALORANT - VCT China Stage 2 - след впечатляваща победа над Dragon Ranger Gaming с 3:1 (2-13, 13-8, 13-10, 13-9) във вчерашния голям финал.

Китайският тим вече беше осигурил участие на VALORANT Champions 2025 чрез натрупаните точки от VCT Championship, а сега си гарантира и първия регионален слот за турнира в Париж.

Сред класираните отбори са двата състава от Ascension - XLG и DRG, шампионът от 2024 г. EDward Gaming и Stage 2 победителят BLG.

Следвай ни:

Още от eSports

Falcons взе короната в Dota 2 от Spirit и триумфира във FISSURE Universe

Falcons взе короната в Dota 2 от Spirit и триумфира във FISSURE Universe

  • 25 авг 2025 | 12:03
  • 822
  • 0
League of Legends с куп отличия в юбилейното издание на наградите "Esports Awards"

League of Legends с куп отличия в юбилейното издание на наградите "Esports Awards"

  • 25 авг 2025 | 10:48
  • 623
  • 0
Димитър "LeBron" Костадинов изведе BIG до титлата в Германия по LoL, българи блеснаха и при вицешампионите

Димитър "LeBron" Костадинов изведе BIG до титлата в Германия по LoL, българи блеснаха и при вицешампионите

  • 24 авг 2025 | 22:12
  • 1093
  • 0
The MongolZ спечели Световното по електронни спортове след разгром над Aurora

The MongolZ спечели Световното по електронни спортове след разгром над Aurora

  • 24 авг 2025 | 21:26
  • 1854
  • 0
Team Falcons надигра гранда Vitality и спечели бронза от Световното по CS

Team Falcons надигра гранда Vitality и спечели бронза от Световното по CS

  • 24 авг 2025 | 13:30
  • 686
  • 0
Саудитска Арабия с нов опит да наложи голям турнир по електронни спортове

Саудитска Арабия с нов опит да наложи голям турнир по електронни спортове

  • 24 авг 2025 | 10:21
  • 815
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Босовете на ЦСКА с категорично решение - клубът ще бъде изчистен до последния човек без амбициите на "червените"

Босовете на ЦСКА с категорично решение - клубът ще бъде изчистен до последния човек без амбициите на "червените"

  • 25 авг 2025 | 14:00
  • 19358
  • 67
ЦСКА разкара нападател без гол в efbet Лига

ЦСКА разкара нападател без гол в efbet Лига

  • 25 авг 2025 | 10:59
  • 32815
  • 82
Мондиал 2025 за жени: България 0:0 Турция! Следете мача ТУК!

Мондиал 2025 за жени: България 0:0 Турция! Следете мача ТУК!

  • 25 авг 2025 | 15:04
  • 896
  • 1
Феновете на Левски изкупиха билетите за гостуването в Алкмаар

Феновете на Левски изкупиха билетите за гостуването в Алкмаар

  • 25 авг 2025 | 10:18
  • 14533
  • 31
Борислав Младенов с огромен жест към легендарния си баща на старта на първия си сезон в Евролигата

Борислав Младенов с огромен жест към легендарния си баща на старта на първия си сезон в Евролигата

  • 25 авг 2025 | 07:57
  • 13107
  • 12
Нюкасъл се кани да обърка сметките на Ливърпул

Нюкасъл се кани да обърка сметките на Ливърпул

  • 25 авг 2025 | 06:30
  • 12151
  • 11