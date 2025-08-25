League of Legends с куп отличия в юбилейното издание на наградите "Esports Awards"

Проведе се тазгодишното издание на престижните награди по електронни спортове под наименованието "Esports Awards". Раздаването на призовете през настоящата календарна година се случи не по обичайния формат, отличавайки най-добрите състезатели за годината, а вместо това почетни дарове получиха най-добрите играчи за десетилетието, тъй като събитието празнуваше своя първи юбилей.
За игра на десетилетието бе наградена League of Legends, разработчикът Riot Games бе отличен за производител №1. За най-добър играч бе провъзгласен именно легендата в LoL - Faker. Отбор №1 пък стана неговият T1. Наградата Esports Controller Player Of The Decade взе голямото име в Call of Duty - Shortzzy, докато най-успешна организация стана Team Liquid.