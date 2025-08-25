Популярни
  3. League of Legends с куп отличия в юбилейното издание на наградите "Esports Awards"

  • 25 авг 2025 | 10:48
  • 395
  • 0
Проведе се тазгодишното издание на престижните награди по електронни спортове под наименованието "Esports Awards". Раздаването на призовете през настоящата календарна година се случи не по обичайния формат, отличавайки най-добрите състезатели за годината, а вместо това почетни дарове получиха най-добрите играчи за десетилетието, тъй като събитието празнуваше своя първи юбилей.

За игра на десетилетието бе наградена League of Legends, разработчикът Riot Games бе отличен за производител №1. За най-добър играч бе провъзгласен именно легендата в LoL - Faker. Отбор №1 пък стана неговият T1. Наградата Esports Controller Player Of The Decade взе голямото име в Call of Duty - Shortzzy, докато най-успешна организация стана Team Liquid.

