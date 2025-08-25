България U21 с нова загуба на Световното в Китай

Волейболистите от националния отбор за младежи до 21 години допусна нова загуба на Световното първенство в Дзянмън (Китай). Воденият от селекционера Венцислав Симеонов тим падна от Чехия с 0:3 (22:25, 16:25, 19:25) в 4-ия си мач от Група С на Мондиала, игран рано тази сутрин.

Така българските младежи остават на 4-о място във временното класиране с 1 победа, 3 загуби и 4 точки, като все още имат реални шансове да продължат напред към следващата фаза на турнира. За целта трябва да спечелят в последната си среща от групата срещу Бразилия. Двубоят е утре (26 август) от 09,00 часа българско време сутринта.

Най-резултатен за България отново беше капитанът Александър Къндев с 11 точки (1 ас), а Жасмин Величков завърши с 9 точки (1 ас).

За тима на Чехия над всички бе Томаш Брихта с 15 точки (2 блока) за победата.

Снимки: en.volleyballworld.com