The MongolZ спечели Световното след разгром над Aurora

The MongolZ направиха фурор в историята на Counter-Strike сцената в Азия, след като спечелиха първия си трофей от голямо LAN събитие. Най-младият отбор в Топ 10 на света разби Aurora с 3:0 гейма (16-14, 13-9, 13-4) и прибра половин милион долара от наградния фонд след финала на Световното първенство по електронни спортове.
Това се случи след равностоен Mirage, който в началото дори бе воден от турците, но впоследствие монголците се добраха до победата. След това обаче се стигна до Dust 2 и Nuke, които бяха доста удобни за азиатския тим.
Най-резултатен с 61 убийства бе Азбаяр "Senzu"Мунхболд, a Techno4k взе приза за MVP. Така MongolZ си заработиха 500 000 долара, а от турска страна взеха $230 000.