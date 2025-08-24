The MongolZ спечели Световното след разгром над Aurora

The MongolZ направиха фурор в историята на Counter-Strike сцената в Азия, след като спечелиха първия си трофей от голямо LAN събитие. Най-младият отбор в Топ 10 на света разби Aurora с 3:0 гейма (16-14, 13-9, 13-4) и прибра половин милион долара от наградния фонд след финала на Световното първенство по електронни спортове.

WE ARE THE CHAMPIONS OF THE ESPORTS WORLD CUP 2025!



From the bottom of our hearts, thank you to the families of our players. You raised these kind and healthy young boys. Today, they are coming home to you with the EWC trophy. This victory belongs to you just as much as it… pic.twitter.com/OtJkj7jpmn — The MongolZ (@1mongolz) August 24, 2025

Това се случи след равностоен Mirage, който в началото дори бе воден от турците, но впоследствие монголците се добраха до победата. След това обаче се стигна до Dust 2 и Nuke, които бяха доста удобни за азиатския тим.

THE GOAT 🐐@Techno4K dominated the competition and scored the @Sony MVP award! 🏅 pic.twitter.com/RcUgaolszW — Esports World Cup (@EWC_EN) August 24, 2025

Най-резултатен с 61 убийства бе Азбаяр "Senzu"Мунхболд, a Techno4k взе приза за MVP. Така MongolZ си заработиха 500 000 долара, а от турска страна взеха $230 000.