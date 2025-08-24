Популярни
»

Гледай на живо

ЦСКА с нова голяма издънка, загуби и дербито с ЦСКА 1948 - на живо от стадион "Васил Левски"
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. The MongolZ спечели Световното след разгром над Aurora

The MongolZ спечели Световното след разгром над Aurora

  • 24 авг 2025 | 21:26
  • 555
  • 0
The MongolZ спечели Световното след разгром над Aurora

The MongolZ направиха фурор в историята на Counter-Strike сцената в Азия, след като спечелиха първия си трофей от голямо LAN събитие. Най-младият отбор в Топ 10 на света разби Aurora с 3:0 гейма (16-14, 13-9, 13-4) и прибра половин милион долара от наградния фонд след финала на Световното първенство по електронни спортове.

Това се случи след равностоен Mirage, който в началото дори бе воден от турците, но впоследствие монголците се добраха до победата. След това обаче се стигна до Dust 2 и Nuke, които бяха доста удобни за азиатския тим.

Най-резултатен с 61 убийства бе Азбаяр "Senzu"Мунхболд, a Techno4k взе приза за MVP. Така MongolZ си заработиха 500 000 долара, а от турска страна взеха $230 000.

Следвай ни:

Още от eSports

Team Falcons надигра гранда Vitality и спечели бронза от Световното по CS

Team Falcons надигра гранда Vitality и спечели бронза от Световното по CS

  • 24 авг 2025 | 13:30
  • 581
  • 0
Саудитска Арабия с нов опит да наложи голям турнир по електронни спортове

Саудитска Арабия с нов опит да наложи голям турнир по електронни спортове

  • 24 авг 2025 | 10:21
  • 762
  • 0
500 Esports се върна към победите с успех в CCT

500 Esports се върна към победите с успех в CCT

  • 23 авг 2025 | 18:46
  • 667
  • 0
BIG с рокади в Counter-Strike състава си

BIG с рокади в Counter-Strike състава си

  • 23 авг 2025 | 16:08
  • 1284
  • 0
CFO показва класа в LCP с поредна победа №20

CFO показва класа в LCP с поредна победа №20

  • 23 авг 2025 | 11:06
  • 404
  • 0
Gaimin Gladiators се отказа от участие в най-големия турнир по Dota 2

Gaimin Gladiators се отказа от участие в най-големия турнир по Dota 2

  • 23 авг 2025 | 10:18
  • 448
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кошмарът за ЦСКА продължава, ЦСКА 1948 взе "червеното" дерби

Кошмарът за ЦСКА продължава, ЦСКА 1948 взе "червеното" дерби

  • 24 авг 2025 | 22:10
  • 105845
  • 589
Съставите на Овиедо и Реал Мадрид, Родриго, Мастантуоно и Карвахал са титуляри, Винисиус на пейката

Съставите на Овиедо и Реал Мадрид, Родриго, Мастантуоно и Карвахал са титуляри, Винисиус на пейката

  • 24 авг 2025 | 21:48
  • 4136
  • 24
Още един сребърен медал за Стилияна Николова от Световното по художествена гимнастика

Още един сребърен медал за Стилияна Николова от Световното по художествена гимнастика

  • 24 авг 2025 | 22:22
  • 471
  • 0
Ювентус 0:0 Парма, пропуск на Консейсао

Ювентус 0:0 Парма, пропуск на Консейсао

  • 24 авг 2025 | 22:07
  • 2307
  • 0
Още един българин ще играе в Евролигата!

Още един българин ще играе в Евролигата!

  • 24 авг 2025 | 21:24
  • 6677
  • 4
Манчестър Юнайтед се размина с победата в Лондон

Манчестър Юнайтед се размина с победата в Лондон

  • 24 авг 2025 | 20:24
  • 25632
  • 53