Гърция с първа победа на Мондиал 2025

Националният отбор на Гърция записа първа победа на Световното първенство за жени в Тайланд. Гъркините се наложиха доста трудно над Пуерто Рико с 3:1 (25:19, 25:13, 23:25, 25:14) във втория си мач от Група С на турнира, игран този следобед в Чианг Май.

Така Гърция е на 3-о място във временното класиране в групата с 1 победа, 1 загуба и 3 точки, като има реални шансове да продължи в следващата фаза на шампионата на планетата. Пуерто Рико, обаче, допусна втора загуба и е на последното 4-о място с без спечелена точка, с което отпада от по-нататъшно участие на Мондиала. В последните си двубои от групата Гърция ще играе с Франция, а пуерториканките ще излязат срещу олимпийския и световен вицешампион Бразилия. Срещите са във вторник (26 август) от 12,00 и 15,30 часа българско време.

Най-полезна за Гърция бе Марта Антули със страхотните 27 точки (3 блока и 2 аса) за победата. Капитанката Олга Странцали (1 блок и 1 ас) и Ефросини Бакодиму (2 блока и 1 ас) се отчетоха с още 14 и 12 точки за победата.

За Пуерто Рико Валерия Васкес (1 блок) и Деселисе Чемпиън (1 блок) приключиха с 14 и 12 точки.

Снимки: en.volleyballworld.com