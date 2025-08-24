Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Саудитска Арабия с нов опит да наложи голям турнир по електронни спортове

Саудитска Арабия с нов опит да наложи голям турнир по електронни спортове

  • 24 авг 2025 | 10:21
  • 327
  • 0
Саудитска Арабия с нов опит да наложи голям турнир по електронни спортове

Фондацията, стояща зад Световното първенство по електронни спортове - (EWCF), ще опита да диверсифицира плеядата от турнири по eSports, които създава. Следващата стъпка на организацията от Саудитска Арабия е "The Esports Nations Cup " (ENC) - Купата на нациите по електронни спортове.

Както Световното, което вече е факт за втора поредна година, така и настоящата Купа на нациите, са част от стратегията на саудитците, наречена Визия 2030, с която те искат да трансформират своята икономика и да премахнат пълната ѝ зависимост от петрола, като се насочат сериозни усилия в други индустрии.

Тези действия се случват на фона на растящо недоволство от страна на фенове и специалисти, които се противят всячески относно засиления уклон на цялата професионална общност в електронните спортове, сцената да бъде изместена от Европа към близкоизточната страна. Причината за това са стотиците обвинения към Саудитска Арабия в "sportwashing" - използване на спорт, за да се отклони вниманието от състоянието в областта на основните права на човека.

Изглежда обаче това не прави впечатление на клубове и организатори на турнири, които съумяват да наложат десетки големи шампионати в Саудитска Арабия въпреки хилядите обвинения на международната общност за сериозни нарушения на човешките права в страната.

Имайки предвид, че година след това, отново в Рияд, ще бъде организирана Олимпиада по електронни спортове, е лесно да се направи връзката между двете първенства с идея да използват национални отбори на държавите. Тук обаче изниква ясният проблем - в електронни спортове липсва схващането за национален тим.

Професионалната сцена не е разделена на национални състави, а на клубни такива - често събиращи много националности в редиците си. Това означава, че играчите нито ще имат достатъчно време да се подготвят с новите си съотборници, нито ще успеят да изградят силни ядра в съставите си, които да впечатляват с играта си.

Купата на нациите по електронни спортове все пак ще даде своя старт през ноември 2026 година в Саудитска Арабия, като ще се провежда на всеки две години. Твърди се, че следващите домакинства ще бъдат на ротационен принцип.

Турнирът ще включва участници от всички големи региони. като ще има формати на индивидуално и отборно ниво с различно класиране.

Снимка: Riyadh Daily

Следвай ни:

Още от eSports

500 Esports се върна към победите с успех в CCT

500 Esports се върна към победите с успех в CCT

  • 23 авг 2025 | 18:46
  • 629
  • 0
BIG с рокади в Counter-Strike състава си

BIG с рокади в Counter-Strike състава си

  • 23 авг 2025 | 16:08
  • 1217
  • 0
CFO показва класа в LCP с поредна победа №20

CFO показва класа в LCP с поредна победа №20

  • 23 авг 2025 | 11:06
  • 382
  • 0
Gaimin Gladiators се отказа от участие в най-големия турнир по Dota 2

Gaimin Gladiators се отказа от участие в най-големия турнир по Dota 2

  • 23 авг 2025 | 10:18
  • 430
  • 0
Отборът на FUT подписа с lauNX

Отборът на FUT подписа с lauNX

  • 22 авг 2025 | 18:32
  • 990
  • 0
FaZe привлече 21-годишен талант

FaZe привлече 21-годишен талант

  • 22 авг 2025 | 17:58
  • 802
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Високо напрежение за битката на ЦСКА и ЦСКА 1948

Високо напрежение за битката на ЦСКА и ЦСКА 1948

  • 24 авг 2025 | 07:15
  • 10254
  • 65
Голямото чакане приключи! Добруджа се завръща у дома

Голямото чакане приключи! Добруджа се завръща у дома

  • 24 авг 2025 | 07:40
  • 6336
  • 8
Сребро за България в отборната надпревара на Световното по художествена гимнастика, ансамбълът остана 6-и

Сребро за България в отборната надпревара на Световното по художествена гимнастика, ансамбълът остана 6-и

  • 24 авг 2025 | 03:13
  • 25712
  • 7
Реал ще вдига оборотите срещу новака Овиедо

Реал ще вдига оборотите срещу новака Овиедо

  • 24 авг 2025 | 07:55
  • 3973
  • 5
Ювентус стартира сезона срещу коварен съперник

Ювентус стартира сезона срещу коварен съперник

  • 24 авг 2025 | 07:00
  • 3461
  • 3
Ман Юнайтед се надява да влезе в ритъм в гостуването на Фулъм

Ман Юнайтед се надява да влезе в ритъм в гостуването на Фулъм

  • 24 авг 2025 | 07:31
  • 3574
  • 8