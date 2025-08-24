Саудитска Арабия с нов опит да наложи голям турнир по електронни спортове

Фондацията, стояща зад Световното първенство по електронни спортове - (EWCF), ще опита да диверсифицира плеядата от турнири по eSports, които създава. Следващата стъпка на организацията от Саудитска Арабия е "The Esports Nations Cup " (ENC) - Купата на нациите по електронни спортове.

Както Световното, което вече е факт за втора поредна година, така и настоящата Купа на нациите, са част от стратегията на саудитците, наречена Визия 2030, с която те искат да трансформират своята икономика и да премахнат пълната ѝ зависимост от петрола, като се насочат сериозни усилия в други индустрии.

Тези действия се случват на фона на растящо недоволство от страна на фенове и специалисти, които се противят всячески относно засиления уклон на цялата професионална общност в електронните спортове, сцената да бъде изместена от Европа към близкоизточната страна. Причината за това са стотиците обвинения към Саудитска Арабия в "sportwashing" - използване на спорт, за да се отклони вниманието от състоянието в областта на основните права на човека.

Изглежда обаче това не прави впечатление на клубове и организатори на турнири, които съумяват да наложат десетки големи шампионати в Саудитска Арабия въпреки хилядите обвинения на международната общност за сериозни нарушения на човешките права в страната.

Имайки предвид, че година след това, отново в Рияд, ще бъде организирана Олимпиада по електронни спортове, е лесно да се направи връзката между двете първенства с идея да използват национални отбори на държавите. Тук обаче изниква ясният проблем - в електронни спортове липсва схващането за национален тим.

Професионалната сцена не е разделена на национални състави, а на клубни такива - често събиращи много националности в редиците си. Това означава, че играчите нито ще имат достатъчно време да се подготвят с новите си съотборници, нито ще успеят да изградят силни ядра в съставите си, които да впечатляват с играта си.

Купата на нациите по електронни спортове все пак ще даде своя старт през ноември 2026 година в Саудитска Арабия, като ще се провежда на всеки две години. Твърди се, че следващите домакинства ще бъдат на ротационен принцип.

Турнирът ще включва участници от всички големи региони. като ще има формати на индивидуално и отборно ниво с различно класиране.

Снимка: Riyadh Daily