Двама норвежки ски скачачи бяха наказани за по 3 месеца

  • 23 авг 2025 | 15:26
С решение на Международната федерация по ски (ФИС) норвежките ски скачачи Мариус Линдвик и Андре Форфанг бяха наказани за по три месеца заради нарушаване на етичните права по време на състезание. Санкцията е свързана със скандала с манипулирането на ски костюмите, който застигна норвежкия отбор по време на последното световно първенство в Трондхайм през март тази година.

Освен наказанието да не се състезават, двамата са глобени и с по 2000 швейцарски франка.

Анонимно видео показа как част от щаба на норвежкия отбор прави манипулации по костюмите на състезателите по време на състезанието на голяма шанца. В тази надпревара Линдвик и Форфанг се класираха втори и четвърти.

От норвежкия тим признаха вината си, а двамата бяха дисквалифицирани. Впоследствие това доведе до уволнението на три официални лица от норвежкия отбор, включително старши треньора Магнус Бревик. Според медиите в Норвегия Линдвик и Форфанг са заплашени от допълнителна 18-месечна санкция от ФИС. При такава санкция двамата ще пропуснат и Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо през февруари.

Линдвик е актуалният олимпийски шампион на голяма шанца от Пекин 2022, докато Форфанг има сребърен медал на малка шанца от Пьончан 2018.

