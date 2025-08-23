Краси Георгиев се завръща в Румъния

Националът Красимир Георгиев се завръща в Румъния. 30-годишният център ще играе за местния Стяуа (Букурещ), обявиха официално от клуба.

През миналия сезон 205-сантиметровият волейболист игра за Нефтохимик 2010 (Бургас), с който спечели бронзов медал в efbet Супер Волей. Преди това Георгиев започна сезон 2023/2024 в Хебър (Пазарджик), но заради финансовата криза в клуба подписа с бургазлии. През сезон 2022/2023 пък блокировачът направи страхотно представяне в бургаския тим, като имаше важна роля в плейофите и спечелването на титлата.

При първия си престой в Румъния отбора на Аркада (Галац) Георгиев спечели златен дубъл през 2020-а година. Освен в Румъния във визитката на Георгиев са отбори като гръцкия ПАОК (Солун), италианските Милано и Равена, с който спечели Чалъндж къп през 2018-а, и френския Рен. През 2021-а пък спечели титлата в Египет с Ал Ахли.

Снимки: Startphoto