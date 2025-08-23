Домакините от Тайланд тръгнаха с победа над Египет на Световното

Домакините на Световното първенство за жени от Тайланд започнаха с победа участието си на Мондиала. Тайландките успяха да се наложат над Египет с 3:1 (25:15, 23:25, 25:15, 25:11) в първия си мач от Група А на турнира, игран снощи в Банкок.

Във вторите си срещи от групата Тайланд ще играе срещу Швеция, която стартира с драматична загуба от Нидерландия с 2:3 гейма, докато Египет ще излезе срещу "лалетата". Двубоите са утре (24 август) съответно от 16,30 и 13,00 часа българско време.

Най-резултатна за Тайланд стана Пимпичая Кокрам с 19 точки (2 блока), а Татдао Нюкжанг добави още 16 точки (4 блока и 1 ас) за победата.

За тима на Египет Нада Ахмед завърши с 14 точки (2 блока и 2 аса), а Токаалах Еаса се отчете с 12 точки (1 блок).

Снимки: en.volleyballworld.com