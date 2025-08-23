Згуров & Антов на 1/8-финал на Европейското

България е сред 16-те най-добри отбора на Европейското първенство по плажен волейбол за младежи до 20 години. Двойката ни Захари Згуров & Георги Антов записа трета победа в Мадрид. На 1/16-финала те се справихме успешно с израелците Хамейри & Гозлан и спечелиха с 2:0 (21:13, 21:15)

На 1/8-финала съперници ще им бъдат едни от най-силните в Европа – поляците Пиетражек & Кжемински. Мачът трябва да започне в 14,20 часа българско време.