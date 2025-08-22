Отборът на FUT подписа с lauNX

Отборът на FUT, където играе цялото ядро на вече бившите редици от NAVI Junior, привлече Лоренциу "lauNX" Църлеа, който напусна Nexus.
Той заменя Кевин "misutaaa" Рабиер – единственият играч извън бившия NAVI, който бе част от организацията.
Fresh energy, new fire. Say hello to the newest member of our CS2 roster! 🔥— FUT Esports (@FUTesportsgg) August 22, 2025
Welcome to the family, @lauNXcs_! pic.twitter.com/j6L7QPYhVu
