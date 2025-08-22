Популярни
Отборът на FUT подписа с lauNX

  • 22 авг 2025 | 18:32
  • 199
  • 0
Отборът на FUT подписа с lauNX

Отборът на FUT, където играе цялото ядро на вече бившите редици от NAVI Junior, привлече Лоренциу "lauNX" Църлеа, който напусна Nexus.

Той заменя Кевин "misutaaa" Рабиер – единственият играч извън бившия NAVI, който бе част от организацията.

