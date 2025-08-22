Десислава Величкова е новият треньор в школата на Левски София

Шампионката със “сините” като състезател ще води момчетата до 18 години

Бившата разпределителка е двукратна шампионка и носител на Купата на България с “Левски”, с националния отбор е бронзова медалистка от Европейското първенство през 2001 година. Клубната й кариера се развива в Германия, където е четирикратна шампионка на страната с Шверин.

“Чувствам се като у дома, макар че отскоро съм тук. “Левски” като клуб ми е на сърце, от 12-годишна съм започнала в този отбор”, сподели Деси.

В Германия Величкова започва работа като треньор на подрастващи, а в България продължава в олимпийското звено с момичета набор 1998/1999. Работи една година в Казанлък, а след това осем години с момчетата в отбора на Софийския университет. Начело на националния отбор до 17 години печели балканска титла и сребро от Европейско първенство.

“Момчетата, които поех в Левски, са много добре подготвени за възрастта си, защото са работили с много добри треньори. Тук треньорите са изключително добре подготвени. Така че аз очаквах това ниво. Това са момчета, които имат бъдеще, добре селектирани са и много интересни. Но, както обичам да казвам, зависи и от тях. Иначе работят добре. Откакто сме заедно, са много старателни и много изпълнителни. Така са научени и аз съм късметлийка в това отношение.

От опита ми досега като състезател и треньор, аз не говоря за цели. Искам да играят добре, да са добре технически и да напредват във всеки един волейболен елемент. Победите и резултатите ще дойдат. Нека да са трудолюбиви, съзнателни и дисциплинирани - както в залата, така и извън нея. За мен е важно да ги научим да са професионалисти", каза още Деси Величкова.

Тя коментира и прекрасните резултати на националните отбори при подрастващи в последните години:

“В момента при подрастващите има много талантливи деца, изключително талантливи. Идва поколение, което може да ни направи конкурентни на големите сили, даже да ги превъзхождаме. Много ще се радвам да ги задържим така, защото разликата между подрастващи и мъже/жени е много голяма. Дано запазят желанието и амбицията да гонят тези резултати. Нека продължат да мечтаят. Да си следват мечтите с постоянство и трудолюбие. Манталитетът се изгражда - с победи, с дисциплина, с поддържане на желанието. При някои е по-лесно, при други - по-трудно. Това е и характер, сърце. Да правиш нещата на тренировка и на мач със сърце - тогава можем да изградим манталитет на победители".

ВК “Левски София” пожелава успех на Десислава Величкова в новото предизвикателство!