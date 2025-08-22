Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Втора българка ще играе в Япония

Втора българка ще играе в Япония

  • 22 авг 2025 | 15:45
  • 216
  • 0
Втора българка ще играе в Япония

Втора българска волейболистка ще играе в японската V.League през следващата година.

Японският клуб Гънма Грийн Уингс представи Нася Димитрова
Японският клуб Гънма Грийн Уингс представи Нася Димитрова

След като националката Нася Димитрова ще носи фланелката на Гънма Грийн Уингс (Маебаши), в страната на Изгряващото слънце ще се подвизава и доскорошната националка Мира Тодорова. 31-годишната централна блокировачка бе официално представена за ново попълнение на Викторина (Химеджи). Тодорова трябва да замени сръбската националка Миня Осмайич, която е трайно контузена.

Мира Тодорова и Волунтари стартираха убедително защитата на титлата
Мира Тодорова и Волунтари стартираха убедително защитата на титлата

През последните две години 187-сантиметровата състезателка игра за румънския КСО Волунтари 2005, с който през миналия сезон стана вицешампионка в местната Дивизия А1 и игра финал за Купата на страната.

Преди това Мира Тодорова, която е от школата на Марица (Пловдив), има опит и в първенствата на Швейцария с отборите на Волеро (Цюрих) и См'Аеш (Пфефинген), във Франция с екипите на Волеро (Льо Кане) и Кан и в Германия с тима на Алианц МТВ (Щутгарт).

През последния сезон отборът на Викторина (Химеджи) завърши едва на 6-о място в първенството, но за сметка на това спечели Купата на Императрицата на Япония.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Опитен играч се присъедини към Дунав (Русе)

Опитен играч се присъедини към Дунав (Русе)

  • 22 авг 2025 | 13:54
  • 580
  • 1
Захари Згуров и Георги Антов на 1/16-финал на Европейското по плажен волейбол

Захари Згуров и Георги Антов на 1/16-финал на Европейското по плажен волейбол

  • 22 авг 2025 | 12:19
  • 344
  • 0
Димитър Калчев и Димитър Механджийски спечелиха и в Бургас

Димитър Калчев и Димитър Механджийски спечелиха и в Бургас

  • 22 авг 2025 | 11:14
  • 344
  • 0
Петя Баракова се завръща в Румъния

Петя Баракова се завръща в Румъния

  • 22 авг 2025 | 11:05
  • 472
  • 0
Волейболните националки с последни тренировки преди старта на Световното

Волейболните националки с последни тренировки преди старта на Световното

  • 22 авг 2025 | 10:52
  • 750
  • 0
Двете най-млади волейболистки на Мондиал 2025 са българки

Двете най-млади волейболистки на Мондиал 2025 са българки

  • 22 авг 2025 | 10:04
  • 2958
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се раздели с още един от ненужните футболисти

ЦСКА се раздели с още един от ненужните футболисти

  • 22 авг 2025 | 13:23
  • 21369
  • 56
Страхотни кадри от дрон на хореографията в сектор Б на Левски - АЗ Алкмаар

Страхотни кадри от дрон на хореографията в сектор Б на Левски - АЗ Алкмаар

  • 22 авг 2025 | 10:17
  • 26660
  • 94
Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

  • 22 авг 2025 | 12:38
  • 6359
  • 10
Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига

Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 11:49
  • 11786
  • 29
Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

  • 22 авг 2025 | 11:56
  • 6970
  • 8
Има ли кой да спори с Байерн за върха?

Има ли кой да спори с Байерн за върха?

  • 22 авг 2025 | 07:14
  • 11782
  • 6