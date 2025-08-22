Втора българка ще играе в Япония

Втора българска волейболистка ще играе в японската V.League през следващата година.

Японският клуб Гънма Грийн Уингс представи Нася Димитрова

След като националката Нася Димитрова ще носи фланелката на Гънма Грийн Уингс (Маебаши), в страната на Изгряващото слънце ще се подвизава и доскорошната националка Мира Тодорова. 31-годишната централна блокировачка бе официално представена за ново попълнение на Викторина (Химеджи). Тодорова трябва да замени сръбската националка Миня Осмайич, която е трайно контузена.

Мира Тодорова и Волунтари стартираха убедително защитата на титлата

През последните две години 187-сантиметровата състезателка игра за румънския КСО Волунтари 2005, с който през миналия сезон стана вицешампионка в местната Дивизия А1 и игра финал за Купата на страната.

Преди това Мира Тодорова, която е от школата на Марица (Пловдив), има опит и в първенствата на Швейцария с отборите на Волеро (Цюрих) и См'Аеш (Пфефинген), във Франция с екипите на Волеро (Льо Кане) и Кан и в Германия с тима на Алианц МТВ (Щутгарт).

През последния сезон отборът на Викторина (Химеджи) завърши едва на 6-о място в първенството, но за сметка на това спечели Купата на Императрицата на Япония.