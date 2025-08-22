Популярни
Белгия без проблеми срещу Куба на Световното

  22 авг 2025
Белгия без проблеми срещу Куба на Световното

Женският национален отбор на Белгия тръгна с почти безпроблемна победа на Световното първенство в Тайланд. Възпитаничките на селекционера Крис Ван Сник биха категорично Куба с 3:0 (25:23, 25:14, 25:11) в първия си двубой от Група В на Мондиал 2025, игран този следобед в Пукет.

Втори съдия на срещата беше най-добрия български рефер в момента Ивайло Иванов.

Във вторите си мачове от групата Белгия ще играе със Словакия, а Куба ще излезе срещу олимпийския шампион Италия. Мачовете са в неделя (24 август) съответно от 16,30 и 13,00 часа българско време.

Най-резултатни за Белгия бяха Натали Леменс (4 блока и 2 аса) и Зилке Ван Авермат (5 блока!), докато капитанката Брит Ерботс и Теа Радович завършиха с по 10 точки за победата.

За Куба Евилания Мартинес и Клаудия Тарин приключиха с по едва 8 точки.

Снимки: en.volleyballworld.com

