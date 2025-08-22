Популярни
  3. Петя Баракова се завръща в Румъния

  • 22 авг 2025 | 11:05
Българската разпределителка Петя Баракова се завръща в Румъния, като ще облече екипа на игралия плейаут през миналия сезон в местната Дивизия А1 КСМ Букурещ.

Петя Баракова с бронз в Казахстан

През последната година Баракова бе част от казахстанския отбор Куаниш, с който спечели бронзовите медали в първенството на страната. Преди това 31-годишната разпределителка носеше екипа на румънския КСМ Търговище, с който завърши на 4-о място в шампионата и спечели Купата на страната. През 2022/2023 пък стана шампионка на Израел с Апоел (Кфар Саба).

Във визитката на Петя Баракова са и отбори като КСМ Лугож (Румъния) и Марица (Пловдив), с който става шампионка през 2020/2021. Играла е и във Волеро, Льо Кане (Франция), Девелопрес Скайрес, Жешув (Полша), Волей, Алба-Блаж (Румъния). Зад гърба си има и сезони в Кан (Франция) и Волеро, Цюрих (Швейцария). Кариерата й започва в Левски.

