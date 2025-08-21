Арестуваха в Лас Вегас бащата на звезда на Бостън Селтикс

Бащата на една от звездите на Бостън Селтикс Джейсън Браун - Марселис Браун, е бил арестуван, съобщава TMZ Sports. Браун-старши е бил задържан заради предполагаем опит за убийство срещу треньор по американски футбол на юноши.

Според информацията на TMZ Марселис Браун е намушкал с нож в стомаха треньора на All American Park в сряда и полицията в Лас Вегас разследва случая. Съобщава се още, че между двамата се е разразил спор за паркомясто и Браун е наръгал другия мъж.

Марселис Браун, който е бивш боксьор, е избягал от местопрестъплението, но по-късно е бил заловен. Треньорът пък е бил откаран в болница и опериран, но подробности за състоянието му на този етап не се разкриват.

Според източници на TMZ Джейлън Браун не е в близки отношения с баща си и не е знаел за инцидента и неговото задържане.

Jaylen Brown’s father, Marselles Brown, was arrested for attempted murder after allegedly stabbing a youth football coach during a dispute over a parking spot, per @TMZ_Sports pic.twitter.com/Ut23IaRSYu — NBACentral (@TheDunkCentral) August 21, 2025

