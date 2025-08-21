Популярни
Левски посреща АЗ Алкмаар в първа плейофна битка - на живо от "Герена" с двата състава
Арестуваха в Лас Вегас бащата на звезда на Бостън Селтикс

  • 21 авг 2025 | 19:43
Бащата на една от звездите на Бостън Селтикс Джейсън Браун - Марселис Браун, е бил арестуван, съобщава TMZ Sports. Браун-старши е бил задържан заради предполагаем опит за убийство срещу треньор по американски футбол на юноши.

Според информацията на TMZ Марселис Браун е намушкал с нож в стомаха треньора на All American Park в сряда и полицията в Лас Вегас разследва случая. Съобщава се още, че между двамата се е разразил спор за паркомясто и Браун е наръгал другия мъж.

Марселис Браун, който е бивш боксьор, е избягал от местопрестъплението, но по-късно е бил заловен. Треньорът пък е бил откаран в болница и опериран, но подробности за състоянието му на този етап не се разкриват.

Според източници на TMZ Джейлън Браун не е в близки отношения с баща си и не е знаел за инцидента и неговото задържане.

Снимки: Gettyimages

11-те на Левски и АЗ Алкмаар

11-те на Левски и АЗ Алкмаар

  • 21 авг 2025 | 19:51
  • 6923
  • 10
11-те на Шкендия и Лудогорец, много промени в състава на "орлите"

11-те на Шкендия и Лудогорец, много промени в състава на "орлите"

  • 21 авг 2025 | 19:59
  • 1190
  • 0
Феновете на Левски с шествие преди сблъсъка с АЗ Алкмаар

Феновете на Левски с шествие преди сблъсъка с АЗ Алкмаар

  • 21 авг 2025 | 20:07
  • 27813
  • 83
ЦСКА се раздели с Тибо Вион

ЦСКА се раздели с Тибо Вион

  • 21 авг 2025 | 12:13
  • 65450
  • 113
Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

  • 21 авг 2025 | 07:20
  • 11734
  • 28
Илайджа Браянт и Тайлър Енис пред Sportal.bg - за Везенков, България и Евролигата

Илайджа Браянт и Тайлър Енис пред Sportal.bg - за Везенков, България и Евролигата

  • 21 авг 2025 | 17:00
  • 2023
  • 0