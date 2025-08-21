Арестуваха в Лас Вегас бащата на звезда на Бостън Селтикс

Бащата на една от звездите на Бостън Селтикс Джейсън Браун - Марселис Браун, е бил арестуван, съобщава TMZ Sports. Браун-старши е бил задържан заради предполагаем опит за убийство срещу треньор по американски футбол на юноши.
Според информацията на TMZ Марселис Браун е намушкал с нож в стомаха треньора на All American Park в сряда и полицията в Лас Вегас разследва случая. Съобщава се още, че между двамата се е разразил спор за паркомясто и Браун е наръгал другия мъж.
Марселис Браун, който е бивш боксьор, е избягал от местопрестъплението, но по-късно е бил заловен. Треньорът пък е бил откаран в болница и опериран, но подробности за състоянието му на този етап не се разкриват.
Според източници на TMZ Джейлън Браун не е в близки отношения с баща си и не е знаел за инцидента и неговото задържане.
Снимки: Gettyimages