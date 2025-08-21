Олимпийска шампионка пострада при инцидент в Нова Зеландия

Айлийн Гу, която се завърна към тренировките едва миналия месец след контузията си през януари на Winter X Games, претърпя ново падане по време на тренировка в Cardrona Alpine Resort в Нова Зеландия, което отново ще я извади от строя за известно време. Инцидентът е станал в петък, но точният обхват на травмата ще стане ясен едва след планираните прегледи.

Двукратната олимпийска шампионка по ски свободен стил коментира инцидента в платформата Weibo. „За съжаление, вчера се случи много страшен инцидент в резултат на човешка грешка. Надявам се скоро да се върна на снега, но все още чакам окончателно потвърждение от екипа специалисти", обясни 21-годишната китайска звезда.

„По време на тренировка трябва да съм напълно съсредоточена, особено когато се подготвям за старт. Много е опасно, когато някой ме обезпокои в този момент. Докато се возя на лифта, трябва да си визуализирам всички движения“, написа китайската спортистка, която в събота рано сутринта отлетя за Крайстчърч за медицински прегледи.

Свидетели съобщават, че Гу е изглеждала сериозно ранена и лекарите са я свалили от склона на носилка. По-късно 21-годишната скиорка благодари на приятелите си за подкрепата и помоли феновете си за разбиране.

Преди инцидента се очакваше китайката да участва в състезанието от Snow League в Пекин през декември, където тя е и посланик на марката. Въпреки това нейната цел си остават Олимпийските игри догодина, които ще се проведат от 6 до 22 февруари в Милано-Кортина.

