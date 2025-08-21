Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Олимпийска шампионка пострада при инцидент в Нова Зеландия

Олимпийска шампионка пострада при инцидент в Нова Зеландия

  • 21 авг 2025 | 17:48
  • 538
  • 0
Олимпийска шампионка пострада при инцидент в Нова Зеландия

Айлийн Гу, която се завърна към тренировките едва миналия месец след контузията си през януари на Winter X Games, претърпя ново падане по време на тренировка в Cardrona Alpine Resort в Нова Зеландия, което отново ще я извади от строя за известно време. Инцидентът е станал в петък, но точният обхват на травмата ще стане ясен едва след планираните прегледи.

Двукратната олимпийска шампионка по ски свободен стил коментира инцидента в платформата Weibo. „За съжаление, вчера се случи много страшен инцидент в резултат на човешка грешка. Надявам се скоро да се върна на снега, но все още чакам окончателно потвърждение от екипа специалисти", обясни 21-годишната китайска звезда.

„По време на тренировка трябва да съм напълно съсредоточена, особено когато се подготвям за старт. Много е опасно, когато някой ме обезпокои в този момент. Докато се возя на лифта, трябва да си визуализирам всички движения“, написа китайската спортистка, която в събота рано сутринта отлетя за Крайстчърч за медицински прегледи.

Свидетели съобщават, че Гу е изглеждала сериозно ранена и лекарите са я свалили от склона на носилка. По-късно 21-годишната скиорка благодари на приятелите си за подкрепата и помоли феновете си за разбиране.

Преди инцидента се очакваше китайката да участва в състезанието от Snow League в Пекин през декември, където тя е и посланик на марката. Въпреки това нейната цел си остават Олимпийските игри догодина, които ще се проведат от 6 до 22 февруари в Милано-Кортина.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Зимни спортове

Колорадо Аваланш привлече шведския национал Виктор Олофсон

Колорадо Аваланш привлече шведския национал Виктор Олофсон

  • 21 авг 2025 | 03:54
  • 1450
  • 0
Банско ще бъде домакин на новосъздадената регионална лятна верига по биатлон

Банско ще бъде домакин на новосъздадената регионална лятна верига по биатлон

  • 20 авг 2025 | 16:50
  • 1011
  • 0
Александра Фейгин разкри своята рецепта за щастие

Александра Фейгин разкри своята рецепта за щастие

  • 18 авг 2025 | 16:29
  • 8580
  • 3
Подиум за Владимир Зографски в лятната Гран при във Висла

Подиум за Владимир Зографски в лятната Гран при във Висла

  • 17 авг 2025 | 18:35
  • 1834
  • 0
Константин Стоилов и Иван Главчев продължават подготовката си в Швейцария

Константин Стоилов и Иван Главчев продължават подготовката си в Швейцария

  • 15 авг 2025 | 16:28
  • 476
  • 0
Калин Златков седми на слалом за ФИС в Ушуайя

Калин Златков седми на слалом за ФИС в Ушуайя

  • 14 авг 2025 | 20:22
  • 1100
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стартира шествието на феновете на Левски преди мача с АЗ Алкмаар

Стартира шествието на феновете на Левски преди мача с АЗ Алкмаар

  • 21 авг 2025 | 18:21
  • 2322
  • 0
ЦСКА се раздели с Тибо Вион

ЦСКА се раздели с Тибо Вион

  • 21 авг 2025 | 12:13
  • 56703
  • 103
Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

  • 21 авг 2025 | 06:30
  • 31676
  • 201
Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

  • 21 авг 2025 | 07:00
  • 14904
  • 49
Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

  • 21 авг 2025 | 07:20
  • 10599
  • 21
Илайджа Браянт и Тайлър Енис пред Sportal.bg - за Везенков, България и Евролигата

Илайджа Браянт и Тайлър Енис пред Sportal.bg - за Везенков, България и Евролигата

  • 21 авг 2025 | 17:00
  • 1064
  • 0