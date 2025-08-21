Петър Кънев: Във федерацията сме изключително доволни от успеха на девойките

Вицепрезидентът на БФВолейбол Петър Кънев говори на пресконференцията, на която националният отбор за девойки до 19 години, който стана световен шампион преди повече от месец, бе награден за Отбор на месец юли в анкетата на "Пресклуб България".

"Във федерацията сме изключително доволни от успеха. Волейболът се утвърди като най-успешният роден колективен спорт. Когато започнахме преди пет години, имаше само три отбора, които искаха да участват в женското първенство - Марица (Пловдив), ЦСКА и Славия. Може би отивахме към изчезване на спорта. Постепенно нещата започваха да се случват. И през този сезон Демакс групата ще има 10 отбора, а имаме 15 заявки от отбори за женска Б група", каза Кънев.

"В България вече имаме достатъчно големи зали за спорт, не ни трябват повече. Ние сме на мнение, че трябва да се направят още 20 или 30 зали, като тези в Драгоман и Стара Загора, които са за по няколкостотин зрители. Тогава ще имаме добра инфраструктура за спорта", каза още Кънев.

"Ще има приток на спонсори в женския волейбол. Съжалявам, че не са тук другите двама вицепрезиденти Илия Динков от Марица и Давид Давидов. Първият голям спонсор е "Демакс", след това дойде efbet. Осигуряват се по 200-250 хиляди лева за провеждане на първенството, федерацията не дава нищо и това е нормално. Водим разговори, имаме подадена ръка от Министерството на младежта и спорта. Стараем се, като политик мога да обещая много неща, но във федерацията трябва да се работи много и да се обикаля България, както е било и преди 30-40 години", каза още вицепрезидента на федерацията.

Снимка: БТА