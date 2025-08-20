Популярни
Открита тренировка на световните шампиони от Италия бе посетена от 2500 зрители

  • 20 авг 2025 | 15:46
  • 234
  • 0

Открита тренировка на световните шампиони по волейбол за мъже от Италия бе посетена от 2500 зрители във Верона, съобщи Италианската федерация по волейбол (FIPAV).

Възпитаниците на Фердинандо Де Джорджи са радваха на любовта на жителите на Верона, които се готвят за участие на Световоното първенство по волейбол във Филипините, което ще се проведе от 12 до 28 септември.

Сред гостите, които аплодираха Симоне Джанели, Алесандро Микиелето и компания, бе и кметът на Верона Дамиано Томази, който е бивш футболен национал на Италия и е изиграл над 250 мача в Серия А, за Верона и Рома, а освен това се е състезавал и за Леванте, Куинс Парк Рейнджърс, Тянджин и др.

