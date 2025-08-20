Популярни
Хулио Веласкес за настроението в Левски и какви са шансовете на "сините" срещу АЗ Алкмаар
Йована Бракочевич подписа с отбор от САЩ

  • 20 авг 2025 | 14:36
  • 1067
  • 0
Йована Бракочевич подписа с отбор от САЩ

Една от най-успешните сръбски волейболистки Йована Бракочевич започна и треньорска кариера през лятото, ставайки помощник на селекционера Зоран Терзич в националния тим на родината си, но това не означава край на състезателната й кариера на клубно ниво.

37-годишната Бракочевич подписа с американския Сан Диего Моджо, съобщиха от отбора в социалните мрежи.

„Развълнувана съм, че ще се присъединя към Сан Диего и се надявам, че ще донеса за тима с опита си, а същевременно ще науча повече за нашия прекрасен спорт“, коментира сръбкинята.

В последните два сезона Йована Бракочевич игра за турския Бешикташ. Тя дебютира за националния тим на Сърбия през 2006 година, а приключи участието си там през 2016-а след спечелването на сребърните медали на Олимпийските игри в Рио де Жанейро. Със сръбската селекция има още злато от Европейското първенство през 2011-а и сребро от 2007 година.

