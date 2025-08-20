Passion UA на Зинченко привлече играчите на вече бившия Complexity Gaming

Една от организациите по електронни спортове с най-богата история в световния Counter-Strike - тази на Complexity Gaming - се оттегли от заглавието след над 20 години сред най-добрите. Това се случи най-вече от финансови съображения. От друг клуб обаче бързо реагираха и успяха да се снабдят с четирима от играчите на отбора.

Както Sportal.bg вече съобщи, от тима на футболиста Олександър Зинченко - Passion UA - имаха сериозен интерес към състезатели от редиците на Complexity. Този интерес се превърна във фактическо действие, след като в състава на украинската организация вече са четирима от играчите на бившия клуб - Джони "JT" Теодосио, Майкъл "Grim" Винс, Хаакон "hallzerk" Фярли и Ник "nicx" Лий.

От старите играчи на Passion UA остава единствено Владислав "Kvem" Корол. По този начин организацията ще може да се разпорежда с VRS точките на стария тим, с което си спечели участие за турнири като StarLadder StarSeries Fall 2025.