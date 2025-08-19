Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Vitality си върна Sayf

Vitality си върна Sayf

  • 19 авг 2025 | 18:00
  • 330
  • 0
Vitality си върна Sayf

Голямата френска организация по електронни спортове Team Vitality върна в състава си по VALORANT шведския играч Саиф "Sayf" Джибраил непосредствено преди плейофите на VCT EMEA 2025.

Sayf ще заема ролята на flex играч, а не тази на In-Game leader. Своят професионален път Sayf започва през 2020 г., като играе за bonk и Ninjas in Pyjamas, преди да стъпи на международната сцена с Guild Esports през 2022 г.

Преди да се присъедини към Team Vitality, той изиграва сезон с Team Liquid през 2023 г., съпровождайки състава до Masters в Токио и най-големия турнир по заглавието - VCT Champions.

Следвай ни:

Още от eSports

Димитър "Lebron" Костадинов ще играе финал в Германия, класира се и за EMEA Masters

Димитър "Lebron" Костадинов ще играе финал в Германия, класира се и за EMEA Masters

  • 19 авг 2025 | 11:47
  • 368
  • 0
Тиаго "opdust" Симао е последното парче от новия пъзел на MOUZ NXT

Тиаго "opdust" Симао е последното парче от новия пъзел на MOUZ NXT

  • 18 авг 2025 | 17:48
  • 1593
  • 0
ALGO се разделя с Милен "milky" Илиев

ALGO се разделя с Милен "milky" Илиев

  • 18 авг 2025 | 16:32
  • 564
  • 0
Karmine Corp триумфира на Световното първенство по Rocket League

Karmine Corp триумфира на Световното първенство по Rocket League

  • 18 авг 2025 | 12:52
  • 452
  • 0
Няколко отбора вече имат места на StarLadder StarSeries Fall

Няколко отбора вече имат места на StarLadder StarSeries Fall

  • 18 авг 2025 | 11:37
  • 577
  • 0
Invictus Gaming се разделя с JieJie

Invictus Gaming се разделя с JieJie

  • 17 авг 2025 | 22:36
  • 1764
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

  • 19 авг 2025 | 13:35
  • 52662
  • 335
Официално: ЦСКА се раздели със Зюмюр Бютучи

Официално: ЦСКА се раздели със Зюмюр Бютучи

  • 19 авг 2025 | 12:33
  • 27759
  • 33
Пуснаха още 500 билета за сектор "А" мача с Испания

Пуснаха още 500 билета за сектор "А" мача с Испания

  • 19 авг 2025 | 16:27
  • 2891
  • 2
Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

  • 19 авг 2025 | 07:35
  • 15191
  • 23
ЦСКА 1948 готви сериозна трансферна бомба

ЦСКА 1948 готви сериозна трансферна бомба

  • 19 авг 2025 | 17:23
  • 5196
  • 7
Ръководството на Миньор пред Sportal.bg - за ударната селекция, големите цели и евентуално домакинство на Купата

Ръководството на Миньор пред Sportal.bg - за ударната селекция, големите цели и евентуално домакинство на Купата

  • 19 авг 2025 | 16:46
  • 3713
  • 0