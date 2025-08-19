Vitality си върна Sayf

Голямата френска организация по електронни спортове Team Vitality върна в състава си по VALORANT шведския играч Саиф "Sayf" Джибраил непосредствено преди плейофите на VCT EMEA 2025.

Sayf ще заема ролята на flex играч, а не тази на In-Game leader. Своят професионален път Sayf започва през 2020 г., като играе за bonk и Ninjas in Pyjamas, преди да стъпи на международната сцена с Guild Esports през 2022 г.

Преди да се присъедини към Team Vitality, той изиграва сезон с Team Liquid през 2023 г., съпровождайки състава до Masters в Токио и най-големия турнир по заглавието - VCT Champions.