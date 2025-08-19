Шампион в ALGS се оттегля от професионалния гейминг

Шампионът от най-големия турнир по Apex Legends - Global Series (ALGS) Хан "SangJoon" Сан-джун се оттегля от професионалната сцена. След четири години в професионалния гейминг той обяви, че прекратява кариерата си заради предстоящата задължителна военна служба в Южна Корея.

SangJoon стартира в ALGS през 2021 г. и игра за водещи азиатски организации като Crazy Raccoon и REJECT. Най-големият му успех е през 2024 г., когато с отбора на REJECT спечели ALGS Split 1 Playoffs, с което си заработи 300 000 долара и получи отличието MVP на турнира.