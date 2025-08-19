Димитър "Lebron" Костадинов ще играе финал в Германия, класира се и за EMEA Masters

Димитър "Lebron" Костадинов и неговият BIG Clan са само на крачка от титлата в германското първенство по League of Legends - Prime League. В горния финал те се наложиха с 3:1 над състава на TeamOrangeGaming, където играят българите Теодор "Vzz" Чолаков и Радослав "Infoneral" Георгиев.

Така BIG вече чакат съперник за големия финал, който ще бъде определен чрез победителя от двубоя между TeamOrange и ROSSMANN Centaurs. Големият финал ще се проведе на 24 август.

Вече Костадинов и компания имат и място на EMEA Masters 2025 Summer, където ще се срещнат с най-добрите отбори от втория ешелон на Европа.