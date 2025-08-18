Тиаго "opdust" Симао е последното парче от новия пъзел на MOUZ NXT

Отборът на MOUZ винаги се е славил с изключителната си академия за млади играчи и таланти в професионалния Counter-Strike, които впоследствие са добивали световна слава. Сред тях се откриват имена като torzsi, JDC, xertioN, siuhy и frozen.

Поредната сборка от изгряващи звезди вече е пълна с петима играчи. Това се случи, след като "мишоците" подписаха с португалеца Тиаго "opdust" Симао. Досега 19-годишният играч се е подвизавал в академията на португалския гранд SAW и отбора на Леча по електронни спортове.