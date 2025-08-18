Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Тиаго "opdust" Симао е последното парче от новия пъзел на MOUZ NXT

Тиаго "opdust" Симао е последното парче от новия пъзел на MOUZ NXT

  • 18 авг 2025 | 17:48
  • 537
  • 0
Тиаго "opdust" Симао е последното парче от новия пъзел на MOUZ NXT

Отборът на MOUZ винаги се е славил с изключителната си академия за млади играчи и таланти в професионалния Counter-Strike, които впоследствие са добивали световна слава. Сред тях се откриват имена като torzsi, JDC, xertioN, siuhy и frozen.

Поредната сборка от изгряващи звезди вече е пълна с петима играчи. Това се случи, след като "мишоците" подписаха с португалеца Тиаго "opdust" Симао. Досега 19-годишният играч се е подвизавал в академията на португалския гранд SAW и отбора на Леча по електронни спортове.

Следвай ни:

Още от eSports

Karmine Corp триумфира на Световното първенство по Rocket League

Karmine Corp триумфира на Световното първенство по Rocket League

  • 18 авг 2025 | 12:52
  • 382
  • 0
Няколко отбора вече имат места на StarLadder StarSeries Fall

Няколко отбора вече имат места на StarLadder StarSeries Fall

  • 18 авг 2025 | 11:37
  • 481
  • 0
Invictus Gaming се разделя с JieJie

Invictus Gaming се разделя с JieJie

  • 17 авг 2025 | 22:36
  • 1728
  • 0
donk и Spirit възтържествуваха с нов трофей

donk и Spirit възтържествуваха с нов трофей

  • 17 авг 2025 | 21:29
  • 856
  • 0
Vitality изгуби челната си позиция от Spirit

Vitality изгуби челната си позиция от Spirit

  • 17 авг 2025 | 13:00
  • 523
  • 0
PUBG има нов световен шампион

PUBG има нов световен шампион

  • 17 авг 2025 | 10:20
  • 447
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Септември 1:1 Добруджа, домакините със сериозен пропуск и груба грешка при гола

Септември 1:1 Добруджа, домакините със сериозен пропуск и груба грешка при гола

  • 18 авг 2025 | 18:58
  • 2780
  • 8
Преговорите започнаха: смяната на собствеността отново е на дневен ред, ето кой иска Берое

Преговорите започнаха: смяната на собствеността отново е на дневен ред, ето кой иска Берое

  • 18 авг 2025 | 15:12
  • 25141
  • 58
България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

  • 18 авг 2025 | 13:00
  • 23477
  • 43
БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

  • 18 авг 2025 | 11:59
  • 17605
  • 34
Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

  • 18 авг 2025 | 07:16
  • 16920
  • 13
Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

  • 18 авг 2025 | 10:33
  • 28547
  • 13