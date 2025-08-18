Ива Дудова е реализатор №1 на световното първенство

Ива Дудова стана реализатор №1 на световното първенство за жени до 21 години в Сурабая (Индонезия).

Диагоналът на Марица (Пловдив) заби 166 точки (142 атаки, 14 блока, 10 аса), колкото и звездата на Италия Мерит Адигве.

Ива Дудова е №2 при нападалите със 142 точки от атака.

Ася Золота от Хърватия е първа със 145 точки от атака.

Елена Коларова е №8 при централните блокировачки с 23 блокади.

Маргарита Гунчева е №9 при разпределителните със 171 точни подавания.

Либерото Михаела Манолова е №11 при най-добрите защитнички с 89 спасени точки в защита.