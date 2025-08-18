Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Андреа Цветанова подсилва азербайджански тим

Андреа Цветанова подсилва азербайджански тим

  • 18 авг 2025 | 13:04
  • 613
  • 0
Андреа Цветанова подсилва азербайджански тим

Българската разпределителка Андреа Цветанова подсилва азербайджански тим. 24-годишната състезателка облича екипа на УНЕК - отбора на Азербайджанския държавен икономически университет.

През изминалия сезон Цветанова игра в Еверест Волейболната лига на Непал, а след това стана част от унгарския Капошвар, с който спечели бронзовите медали в Екстралигата.

Андреа Цветанова и Капошвар грабнаха бронза в Унгария
Андреа Цветанова и Капошвар грабнаха бронза в Унгария

УНЕК пък завърши на шестата позиция в Суперлигата на Азербайджан.

В настоящия състав има още четири чужденки - две американки и две венецуелки.

Андреа Цветанова: Никога не съм предполагала, че ще играя в Непал
Андреа Цветанова: Никога не съм предполагала, че ще играя в Непал
Следвай ни:

Още от Волейбол

Стоян Гунчев - диригентът с най-точната ръка

Стоян Гунчев - диригентът с най-точната ръка

  • 18 авг 2025 | 12:14
  • 714
  • 0
Виктория Коева: Трябваше ни повече стабилност и категоричност

Виктория Коева: Трябваше ни повече стабилност и категоричност

  • 18 авг 2025 | 11:30
  • 566
  • 0
Всички 24 отбора, които се класираха за участие на Евроволей 2026

Всички 24 отбора, които се класираха за участие на Евроволей 2026

  • 18 авг 2025 | 11:14
  • 1111
  • 1
Италия излъга Япония и грабна световната титла

Италия излъга Япония и грабна световната титла

  • 18 авг 2025 | 10:53
  • 1247
  • 0
Драган Нешич: Това е максимумът на нашия потенциал, няма как да не се радвам

Драган Нешич: Това е максимумът на нашия потенциал, няма как да не се радвам

  • 17 авг 2025 | 17:07
  • 4660
  • 4
България поведе с 2:0, но загуби от Нидерландия с 2:3 (видео)

България поведе с 2:0, но загуби от Нидерландия с 2:3 (видео)

  • 17 авг 2025 | 15:56
  • 3109
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

  • 18 авг 2025 | 13:00
  • 7973
  • 23
БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

  • 18 авг 2025 | 11:59
  • 9630
  • 21
Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

  • 18 авг 2025 | 07:16
  • 12300
  • 9
БФС загуби дело за много пари в КАС

БФС загуби дело за много пари в КАС

  • 18 авг 2025 | 14:23
  • 1445
  • 0
Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

  • 18 авг 2025 | 10:33
  • 17943
  • 6
ФИФА иска Световно клубно на всеки две години и още повече отбори

ФИФА иска Световно клубно на всеки две години и още повече отбори

  • 18 авг 2025 | 13:13
  • 2466
  • 4