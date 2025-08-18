Андреа Цветанова подсилва азербайджански тим

Българската разпределителка Андреа Цветанова подсилва азербайджански тим. 24-годишната състезателка облича екипа на УНЕК - отбора на Азербайджанския държавен икономически университет.

През изминалия сезон Цветанова игра в Еверест Волейболната лига на Непал, а след това стана част от унгарския Капошвар, с който спечели бронзовите медали в Екстралигата.

УНЕК пък завърши на шестата позиция в Суперлигата на Азербайджан.

В настоящия състав има още четири чужденки - две американки и две венецуелки.

