Няколко отбора вече имат места на StarLadder StarSeries Fall

Отборите на OG, 9INE, PARIVISION и Iberian Soul си осигуриха участие на дългоочаквания турнир по Counter-Strike - StarLadder StarSeries Fall, след като се класираха през европейските квалификации.
Шампионатът има награден фонд от 500,000 долара и ще се проведе в Будапеща, Унгария, между 18 и 21 септември. Първоначално квалификациите бяха предвидени като LAN групова фаза с отворени места за Северна Америка, Южна Америка и Европа, но бяха преместени онлайн и ограничени само до Европа, за да се избегнат проблеми с графика.
Засега сигурните участници в турнира са Ninjas in Pyjamas, OG, Iberian Soul, PARIVISION и 9INE.
Снимка: HLTV