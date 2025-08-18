Популярни
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Няколко отбора вече имат места на StarLadder StarSeries Fall

  • 18 авг 2025 | 11:37
Отборите на OG, 9INE, PARIVISION и Iberian Soul си осигуриха участие на дългоочаквания турнир по Counter-Strike - StarLadder StarSeries Fall, след като се класираха през европейските квалификации.

Шампионатът има награден фонд от 500,000 долара и ще се проведе в Будапеща, Унгария, между 18 и 21 септември. Първоначално квалификациите бяха предвидени като LAN групова фаза с отворени места за Северна Америка, Южна Америка и Европа, но бяха преместени онлайн и ограничени само до Европа, за да се избегнат проблеми с графика.

Засега сигурните участници в турнира са Ninjas in Pyjamas, OG, Iberian Soul, PARIVISION и 9INE.

Снимка: HLTV

