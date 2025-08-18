Популярни
  Виктория Коева: Трябваше ни повече стабилност и категоричност

Виктория Коева: Трябваше ни повече стабилност и категоричност

  18 авг 2025
Отборите пред нас категорично са по-добри, смята капитанът на националките U21

Националният отбор на България за жени под 21 години завърши на четвъртата позиция на световното първенство в Сурабая (Индонезия), след като отстъпи на Бразилия с 1:3 гейма в малкия финал от надпреварата.

Капитанът на младите "лъвици" Виктория Коева говори пред BGvolleyball.com, като заяви, че е със смесени чувства след края на Мондиала. Също така посрещачката сподели, че е било нужно време със съотборничките й да намерят ритъма на игра.

"Леко съм разочарована от загубата, но в същото време съм удовлетворена от развоя на световното първенство."

"Нужна ни беше повече стабилност в отделните елементи и категоричност в края на геймовете. Смятам, че бразилките управляваха ситуациите по-добре от нас и във важните моменти се справиха. Това беше нещото, което повлия", смята националката.

"Определено вторият гейм, в който водехме и не успяхме да го затворим, беше ключът към развоя на мача", допълни Коева.

"На световно първенство няма лесен мач, всеки отбор е дошъл да се бори. На този етап отборите пред нас категорично са по-добри", смята състезателката.

"Трябваше ни може би време да намерим нашия ритъм и стил на игра - оттам дойдоха и колебанията в груповата фаза",  заяви тя.

"Искам да благодаря на всички, които бяха до нас и когато печелим, и когато губим", изрази благодарността си към феновете Коева.

"Предстои ми кратка почивка и нов сезон с отбора на Марица. Амбициите ми са да затвърдим позицията си в България, а на европейска сцена да стигнем максимално далеч. Лично за себе си ми предстои ми много работа, за да надграждам и да съм готова за следваща крачка", завърши капитанът на България U21.

