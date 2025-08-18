Всички 24 отбора, които се класираха за участие на Евроволей 2026

Популярни
Вече са ясни всички отбори, осигурили си участие на Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 г.

След изиграване на европейските квалификации са ясни 24-те участници в надпреварата догодина, която ще се проведе в четири държави - Италия, България, Румъния, Финландия.

Първите 12 места автоматично бяха заети от домакините и първите 8 отбора на Евроволей 2023.

Останалите 12 са за победителите в групите на квалификациите, плюс петте най-добре класирани втори отбори в групите.

Всички отбори, класирали се за Евроволей 2026:

Италия (домакин)
България (домакин)

Румъния (домакин)
 Финландия (домакин)
 Сърбия (класиране от Европейското първенство 2023)

Нидерландия (класиране от Европейското първенство 2023) 
Германия (класиране от Европейското първенство 2023) 

Полша (класиране от Европейското първенство 2023)

Франция (класиране от Европейското първенство 2023) 

Португалия (класиране от Европейското първенство 2023)
 Украйна (класиране от Европейското първенство 2023)
 Словения (класиране от Европейското първенство 2023)

Дания (първенец в група А на евроквалификациите)

Белгия (първенец в група В на евроквалификацията)

Чехия (първенец в група С на евроквалификацията)

Естония (първенец в група D на евроквалификацията)

Швейцария (първенец в група Е на евроквалификацията)

Гърция (първенец в група F на евроквалификацията)

Словакия (първенец в група G на евроквалификацията)

Латвия (най-добре класиран втори отбор)

Швеция (най-добре класиран втори отбор)

Израел (най-добре класиран втори отбор)

Турция (най-добре класиран втори отбор)

Северна Македония (най-добре класиран втори отбор)

