Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Булевард
  3. Супермодел разкри щастието си в Инстаграм пост

Супермодел разкри щастието си в Инстаграм пост

  • 17 авг 2025 | 12:44
  • 698
  • 0
Супермодел разкри щастието си в Инстаграм пост

Най-скъпоплатеният модел в света за 2019-а година Кендъл Дженър реши да разкрие какво е щастието за нея с пост в Инстаграм. Бившата приятелка на НБА звездата Девин Букър сподели поредица от снимки, озаглавявайки публикацията си "Щастие".

В нея има кадри от различни локации и малките неща, които правят брюнетката щастлива. На една от снимките мъжете със сигурност са обърнали повече внимание, като там тя разкрива и част от перфектното си тяло. Лайковете от нейните 286 млн. последователи вече са 1.7 млн.

Следвай ни:

Още от Булевард

Григор зарадва любимата си с урок по тенис

Григор зарадва любимата си с урок по тенис

  • 15 авг 2025 | 20:46
  • 22975
  • 23
ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Манчестър Юнайтед - Арсенал

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Манчестър Юнайтед - Арсенал

  • 15 авг 2025 | 11:48
  • 7586
  • 12
Златно момиче на България стана майка

Златно момиче на България стана майка

  • 13 авг 2025 | 18:20
  • 11048
  • 3
Хотелът на Норис в Амстердам струва 5000 евро на вечер

Хотелът на Норис в Амстердам струва 5000 евро на вечер

  • 13 авг 2025 | 14:40
  • 3158
  • 0
Винъс Уилямс ще има нова кукла Барби с лика си

Винъс Уилямс ще има нова кукла Барби с лика си

  • 13 авг 2025 | 11:10
  • 1147
  • 2
Колко милиона струва пръстенът, който Кристиано подари на Джорджина?

Колко милиона струва пръстенът, който Кристиано подари на Джорджина?

  • 12 авг 2025 | 15:35
  • 8346
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

  • 17 авг 2025 | 10:30
  • 33011
  • 23
Малък финал на Мондиал 2025: България 1:2 Бразилия! Следете мача ТУК!

Малък финал на Мондиал 2025: България 1:2 Бразилия! Следете мача ТУК!

  • 17 авг 2025 | 13:28
  • 9243
  • 4
Кошмара: Гладен съм за големи неща, всичко в ЦСКА ще се промени

Кошмара: Гладен съм за големи неща, всичко в ЦСКА ще се промени

  • 17 авг 2025 | 11:18
  • 6864
  • 39
Левски амбициран за 5 от 5 след поредния слен мач в Европа, но среща костелив орех

Левски амбициран за 5 от 5 след поредния слен мач в Европа, но среща костелив орех

  • 17 авг 2025 | 09:12
  • 12785
  • 35
Лудогорец посреща Локо (София) в търсене на пета поредна победа в efbet Лига

Лудогорец посреща Локо (София) в търсене на пета поредна победа в efbet Лига

  • 17 авг 2025 | 07:15
  • 7531
  • 42
Манчестър Юнайтед и Арсенал с първия голям сблъсък за сезона в Премиър лийг

Манчестър Юнайтед и Арсенал с първия голям сблъсък за сезона в Премиър лийг

  • 17 авг 2025 | 08:24
  • 7228
  • 6