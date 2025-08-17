Супермодел разкри щастието си в Инстаграм пост

Най-скъпоплатеният модел в света за 2019-а година Кендъл Дженър реши да разкрие какво е щастието за нея с пост в Инстаграм. Бившата приятелка на НБА звездата Девин Букър сподели поредица от снимки, озаглавявайки публикацията си "Щастие".

В нея има кадри от различни локации и малките неща, които правят брюнетката щастлива. На една от снимките мъжете със сигурност са обърнали повече внимание, като там тя разкрива и част от перфектното си тяло. Лайковете от нейните 286 млн. последователи вече са 1.7 млн.