Украински волейболист се завърна у дома след 3 години плен

Тази седмица се е състояла поредната размяна на военнопленници между Украйна и Русия. Сред освободените и върнали се в родината си е бил и волейболистът Никита Калиберда, състезател на Буревестник-ШВСМ (Чернигов).

Според информацията, в рамките на размяната са били върнати общо 84 души – военни и цивилни.

Калиберда, който по време на войната е бил мобилизиран, е прекарал 3 години в плен. След завръщането си той е посрещнат от свои бивши съотборници от Буревестник-ШВСМ (Чернигов) – Богдан Татаренко, Денис Копич и Максим Николайчук.

Украинските спортни медии подчертават, че това е важен момент не само за близките и съотборниците му, но и за цялата местна волейболна общност, която следи с внимание съдбата на състезателите, преминали през тежки изпитания извън игрището.

sport.ua