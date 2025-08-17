Популярни
  3. Украински волейболист се завърна у дома след 3 години плен

Украински волейболист се завърна у дома след 3 години плен

  • 17 авг 2025 | 09:15
  • 565
  • 1
Украински волейболист се завърна у дома след 3 години плен

Тази седмица се е състояла поредната размяна на военнопленници между Украйна и Русия. Сред освободените и върнали се в родината си е бил и волейболистът Никита Калиберда, състезател на Буревестник-ШВСМ (Чернигов).

Според информацията, в рамките на размяната са били върнати общо 84 души – военни и цивилни.

Калиберда, който по време на войната е бил мобилизиран, е прекарал 3 години в плен. След завръщането си той е посрещнат от свои бивши съотборници от Буревестник-ШВСМ (Чернигов) – Богдан Татаренко, Денис Копич и Максим Николайчук.

Украинските спортни медии подчертават, че това е важен момент не само за близките и съотборниците му, но и за цялата местна волейболна общност, която следи с внимание съдбата на състезателите, преминали през тежки изпитания извън игрището.

sport.ua

