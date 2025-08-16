Популярни
  3. Абърдийн и Димитър Митов нямаха проблеми срещу Мортън за Купата на Лигата

  • 16 авг 2025 | 19:29
  • 683
  • 0
Абърдийн и Димитър Митов се класираха за четвъртфиналите в турнира за Купата на Лигата в Шотландия. "Доновете" се наложиха безпроблемно с 3:0 при гостуването си на втородивизионния Грийнок Мортън.  Вратарят на българския национален отбор Митов започна като титуляр и остана на терена през целия мач.

Домакините отправиха само един точен удар в рамките на целия двубой. Головете за Абърдийн бяха дело на Сигерт Нилсен и Кусини Йеги в 32-рата и 37-ата минута.  Превъзходството за гостите продължи и след почивката, а Лейтън Кларксън оформи крайното 3:0 само 11 минути преди края на редовното време.

Снимки: Imago

