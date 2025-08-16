Дейвид Кръстев - за новото предизвикателство, Нефтохимик и мачовете с брат му

Българският диагонал Дейвид Кръстев продължава кариерата си в шампиона на Кувейт Сулайбихат Клуб. Изминалият сезон бе доста интересен за 26-годишния волейболист - приключение в руската Висша лига, а след това трансфер в родния Нефтохимик 2010 (Бургас). Кръстев говори за новото предизвикателство, причините за избора си, мачовете с бургазлии, и още - в специално интервю за BGvolleyball.com:

- Продължаваш кариерата си на екзотична дестинация. Как се стигна до трансфера?

- Нищо по-особено, както всеки трансфер - с разговор с мениджър и си стиснахме ръцете.

- Защо точно Кувейт?

- Избрах Кувейт, защото е нещо ново и различно. Не съм играл в арабския свят и ще е интересно да се сблъскам с тяхната култура и начин на живот.

- Кой беше ключовият фактор за избора ти?

- За мен е поредното предизвикателство, пред което ще се изправя и е различно от Европа. Затова изборът ми падна върху тази дестинация.

- Какво знаеше за първенството и отбора, преди да подпишеш?

- Запознат съм с нивото на волейбола там до известна степен.

- Това е тотално различен свят, ще повлияе ли на адаптацията ти?

- В началото ще е странно, но с времето мисля, че всичко ще е окей и ще се адаптирам бързо.

- Говори ли с някой, преди да вземеш решението?

- Да, говорил съм с няколко състезатели, които са играли там. Казаха как стоят нещата - откъм организация и всичко.

- Равносметката ти за времето в Нефтохимик?

- Изключителен труден втори полусезон - говоря за втория, защото аз се присъединих тогава и мога да кажа за него. С много приливи и отливи и нещата не станаха както трябва, но в крайна сметка сезонът е минал - оставяме всичко в миналото и гледаме напред.

- Кой бе най-хубавият ти момент там?

- Не мога да кажа кой е най-хубавият момент там - може би, че бях на морето и можеше да прекарваме повече време в разходки със съпругата ми.

- Как се чувстваше, когато играеше срещу брат си?

- Винаги има по-различен заряд, когато играеш срещу брат си, но чувството е приятно общо взето. Винаги когато играя, играя, за да побеждавам и, когато това стане, аз съм щастлив - дори и срещу него.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto