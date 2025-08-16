Увеличиха значително наградните фондове за световните първенства

Международната волейболна федерация (FIVB) официално потвърди новия, значително увеличен награден фонд за предстоящите световни първенства за мъже и жени.

След примера на Волейболната Лига на нациите, където победителят получава чек за $1 милион долара, и Мондиалът вече ще носи на шампиона седемцифрена премия. Вицешампионът ще прибира $500 000, а бронзовият медалист - $250 000. Увеличението е значително в сравнение с последните първенства през 2022-а, когато шампионът получаваше $200 000, финалистът $100 000, а бронзовите медалисти – 75 000.

FIVB ще раздаде и увеличени парични награди за индивуалните отличия. Обявеният за Най-полезен състезател (MVP) ще получи $100 000, а най-добрите на всеки отделен пост по $50 000.