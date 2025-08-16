Популярни
»

Гледай на живо

След триумфа над Сабах и преди срещата с Ботев (Враца), Веласкес коментира състоянието на Левски
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Хулио Веласко обяви състава на Италия за Мондиала

Хулио Веласко обяви състава на Италия за Мондиала

  • 16 авг 2025 | 15:18
  • 338
  • 0

Селекционерът на олимпийския шампион за жени Италия Хулио Веласко обяви окончателния си състав за предстоящото Световно първенство в Тайланд (22 август - 7 септември). След две седмици на интензивни тренировки в Кавалезе и Милано, 73-годишният Веласко определи 14-те волейболистки, които ще защитават цветовете на страната.

Италия обърна Бразилия и отново спечели Лигата на нациите
Италия обърна Бразилия и отново спечели Лигата на нациите

В сравнение с финалите на Лигата на нациите в Полша, където "Скуадра адзура" спечели титлата, в състава има 3 промени. На мястото на Аличе Дегради, която се контузия точно на големия финал на Лигата срещу Бразилия (3:1), е включена Ловет Оморуй. Другите нови имена са в центъра - Бенедета Сартори и Ясмина Акрари, които заменят съответно Анна Грай и Линда Нуакалор.

Италия е в предварителна Група В на шампионата на планетата, която ще се играе в Пукет, заедно с отборите на Белгия, Словакия и Куба. Първата среща на олимпийските шампионки е още в първия ден на турнира (петък, 22 август) срещу Словакия от 15,30 часа българско време.

Съставът на Италия за Световното първенство за жени в Тайланд:

Разпределителки:

Алесиа Орро

Карлота Камби

Диагонали:

Паола Егону

Екатерина Антропова

Посрещачки:

Мириам Сила

Гая Джованини

Ловет Оморуй

Стела Нервини

Централни блокировачки:

Анна Данези

Сара Фаар

Бенедета Сартори

Ясмина Акрари

Либера:

Моника Де Дженаро

Елеонора Ферзино.

Снимки: en.volleyballworld.com

Следвай ни:

Още от Волейбол

България U21 ще играе за бронза на Мондиал 2025

България U21 ще играе за бронза на Мондиал 2025

  • 16 авг 2025 | 13:29
  • 12004
  • 9
Словения започна подготовка за Световното с 12 волейболисти, но без Клемен Чебул

Словения започна подготовка за Световното с 12 волейболисти, но без Клемен Чебул

  • 15 авг 2025 | 18:52
  • 1828
  • 0
Турция с всичките си звезди срещу България на Мондиала в Тайланд

Турция с всичките си звезди срещу България на Мондиала в Тайланд

  • 15 авг 2025 | 18:25
  • 5015
  • 0
Драган Нешич: Тези момичета заслужават това, което им се случва

Драган Нешич: Тези момичета заслужават това, което им се случва

  • 15 авг 2025 | 18:04
  • 1944
  • 1
България U21 срещу Япония на полуфинала на Световното

България U21 срещу Япония на полуфинала на Световното

  • 15 авг 2025 | 17:54
  • 4484
  • 7
Лора Китипова: Искам да стигнем възможно най-напред на световното първенство

Лора Китипова: Искам да стигнем възможно най-напред на световното първенство

  • 15 авг 2025 | 16:49
  • 3194
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Славия скочи на част от феновете си заради "брутален протест" и "вулгарни нападки", иска извинение

Славия скочи на част от феновете си заради "брутален протест" и "вулгарни нападки", иска извинение

  • 16 авг 2025 | 13:25
  • 10837
  • 34
На живо! Хулио Веласкес говори преди двубоя във Враца

На живо! Хулио Веласкес говори преди двубоя във Враца

  • 16 авг 2025 | 15:59
  • 2121
  • 1
България U21 ще играе за бронза на Мондиал 2025

България U21 ще играе за бронза на Мондиал 2025

  • 16 авг 2025 | 13:29
  • 12004
  • 9
Време е за дербито на Варна!

Време е за дербито на Варна!

  • 16 авг 2025 | 07:30
  • 7663
  • 25
България излиза с обезкървен състав за отмъщение срещу Австрия

България излиза с обезкървен състав за отмъщение срещу Австрия

  • 16 авг 2025 | 07:00
  • 8800
  • 31
Ботев (Пловдив) ще се опита да прекъсне кошмарната си серия в Стара Загора

Ботев (Пловдив) ще се опита да прекъсне кошмарната си серия в Стара Загора

  • 16 авг 2025 | 09:15
  • 5589
  • 6