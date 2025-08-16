Хулио Веласко обяви състава на Италия за Мондиала

Селекционерът на олимпийския шампион за жени Италия Хулио Веласко обяви окончателния си състав за предстоящото Световно първенство в Тайланд (22 август - 7 септември). След две седмици на интензивни тренировки в Кавалезе и Милано, 73-годишният Веласко определи 14-те волейболистки, които ще защитават цветовете на страната.

В сравнение с финалите на Лигата на нациите в Полша, където "Скуадра адзура" спечели титлата, в състава има 3 промени. На мястото на Аличе Дегради, която се контузия точно на големия финал на Лигата срещу Бразилия (3:1), е включена Ловет Оморуй. Другите нови имена са в центъра - Бенедета Сартори и Ясмина Акрари, които заменят съответно Анна Грай и Линда Нуакалор.

Италия е в предварителна Група В на шампионата на планетата, която ще се играе в Пукет, заедно с отборите на Белгия, Словакия и Куба. Първата среща на олимпийските шампионки е още в първия ден на турнира (петък, 22 август) срещу Словакия от 15,30 часа българско време.

Съставът на Италия за Световното първенство за жени в Тайланд:

Разпределителки:

Алесиа Орро

Карлота Камби

Диагонали:

Паола Егону

Екатерина Антропова

Посрещачки:

Мириам Сила

Гая Джованини

Ловет Оморуй

Стела Нервини

Централни блокировачки:

Анна Данези

Сара Фаар

Бенедета Сартори

Ясмина Акрари

Либера:

Моника Де Дженаро

Елеонора Ферзино.

Снимки: en.volleyballworld.com