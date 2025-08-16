Хулио Веласко обяви състава на Италия за Мондиала

Селекционерът на олимпийския шампион за жени Италия Хулио Веласко обяви окончателния си състав за предстоящото Световно първенство в Тайланд (22 август - 7 септември). След две седмици на интензивни тренировки в Кавалезе и Милано, 73-годишният Веласко определи 14-те волейболистки, които ще защитават цветовете на страната.
Италия обърна Бразилия и отново спечели Лигата на нациите
В сравнение с финалите на Лигата на нациите в Полша, където "Скуадра адзура" спечели титлата, в състава има 3 промени. На мястото на Аличе Дегради, която се контузия точно на големия финал на Лигата срещу Бразилия (3:1), е включена Ловет Оморуй. Другите нови имена са в центъра - Бенедета Сартори и Ясмина Акрари, които заменят съответно Анна Грай и Линда Нуакалор.
Италия е в предварителна Група В на шампионата на планетата, която ще се играе в Пукет, заедно с отборите на Белгия, Словакия и Куба. Първата среща на олимпийските шампионки е още в първия ден на турнира (петък, 22 август) срещу Словакия от 15,30 часа българско време.
Съставът на Италия за Световното първенство за жени в Тайланд:
Разпределителки:
Алесиа Орро
Карлота Камби
Диагонали:
Паола Егону
Екатерина Антропова
Посрещачки:
Мириам Сила
Гая Джованини
Ловет Оморуй
Стела Нервини
Централни блокировачки:
Анна Данези
Сара Фаар
Бенедета Сартори
Ясмина Акрари
Либера:
Моника Де Дженаро
Елеонора Ферзино.
Снимки: en.volleyballworld.com