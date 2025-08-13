Златно момиче на България стана майка

Световната шампионка с ансамбъла в съчетанието с пет обръча от София 2018 г., Елена Бинева е родила момиченце, което ще носи красивото име Белла. Младата майка бе поздравена за прекрасното събитие от Българската федерация по художествена гимнастика с публикация във “Фейсбук”.

“Радост! Елена Бинева стана майка!

Световната шампионка на съчетанието с пет обръча от София 2018 г., Елена Бинева, стана майка! Бившата "звезда" на националния ансамбъл приветства на бял свят своята първа дъщеря. Малката принцеса носи красивото име Белла.

От целия екип на БФХГ желаем безкрайни мигове на обич и топлина! Честито!”, написаха от Федерацията.

Бащата на Белла - Алан Аланович, пък се похвали с прекрасната новина със снимка в социалните мрежи.