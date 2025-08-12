Riot Games подготвя реформи в бразилското първенство по VALORANT

Riot Games планира мащабна промяна в състезателната сцена на VALORANT в Южна Америка, като ще създаде нова лига с отбори от Бразилия и останалата част на континента. Това е част от предвидените за 2027 г. реформи след края на настоящия формат на VALORANT Champions Tour.

Според информацията новата лига ще бъде с хибриден модел, вкючваща постоянни места за партньорски организации и свободни квоти за най-добрите отбори от втора дивизия.

Системата напомня въведения тази година формат в League of Legends за LTA South и North. Целта е да се осигури по-голяма финансова стабилност за клубовете и същевременно да се запази високото ниво на конкуренция.