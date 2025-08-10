JDG привлече Zhuo

JD Gaming официализира привличането на Уан "Zhuo" Сюджуо за остатъка от третия сплит на LPL – китайското първенство по League of Legends.
Той идва от LNG Esports и се очаква да замени Джан "Wink" Жуй, заемал позицията спорт по-малко от месец.
JD Gaming официализира привличането на Уан "Zhuo" Сюджуо за остатъка от третия сплит на LPL – китайското първенство по League of Legends.
【JD Gaming Announcement】— JDG Esports (@JDGaming) August 10, 2025
After friendly negotiations, former LNG Esports support player Wang Xuzhuo (ID: Zhuo) has officially joined JDG and will compete alongside the team in future tournaments.
We believe his arrival will bring fresh strategic energy to… pic.twitter.com/ZgauEAMB9e
Той идва от LNG Esports и се очаква да замени Джан "Wink" Жуй, заемал позицията спорт по-малко от месец.