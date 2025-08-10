Популярни
  3. JDG привлече Zhuo

JDG привлече Zhuo

  • 10 авг 2025 | 17:04
  • 147
  • 0
JDG привлече Zhuo

JD Gaming официализира привличането на Уан "Zhuo" Сюджуо за остатъка от третия сплит на LPL – китайското първенство по League of Legends.

Той идва от LNG Esports и се очаква да замени Джан "Wink" Жуй, заемал позицията спорт по-малко от месец.

