Ливърпул и Кристъл Палас откриват сезона в Англия

Ливърпул и Кристъл Палас дават начало на сезона в елита в Англия. Двата отбора се изправят един срещу друг в спор за “Къмюнити Шийлд” на “Уембли”. Мърсисайдци станаха шампиони миналия сезон, а “орлите” спечелиха ФА Къп след победата си над Манчестър Сити. “Червените” 16 пъти са печелили трофея, а за “орлите” това ще е първо участие.
В тима на Ливърпул може да дебютират няколко от новите попълнение, като сред тях са Флориан Виртц, Юго Екитике, Милош Керкез и Джереми Фримпонг. Арне Слот няма да може да разчита на контузените Джо Гомес и Конър Брадли. Алексис Мак Алистър не е готов за 90 минути и може да започне мача на резервната скамейка. Алисон Бекер пък не игра много в контролите и вероятно този мач ще бъде използван, за да натрупа минути преди старта на сезона.
Мениджърът на Палас Оливер Гласнер не може да използва Днану, Нкетия, Де Оливейра и Дукуре, които са контузени. Очаква се Марк Геи да изведе тима с капитанската лента, въпреки че е спряган за трансфер в Ливърпул.
