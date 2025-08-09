Тен Хаг: Почти невъзможно е да заменим Виртц

Популярни
  • 9 авг 2025 | 15:24
  • 327
  • 0
Старши треньорът на Байер (Леверкузен) Ерик тен Хаг призна, че клубът много трудно ще запълни дупката от напускането на Флориан Виртц. Атакуващият халф премина в Ливърпул за около 125 милиона евро. Предишните два сезона той беше в основата на успехите на “аспирините”. Виртц вкара 11 гола и направи 12 асистенции в кампанията, която завърши с титла на Байер през 2024 г.

“Има някои играчи, като Флорион Виртц. Той е много млад, но вече има огромно влияние върху играта, тази на Леверкузен и на националния отбор. Сега трябва да работим заедно, за да го заменим, което е почти невъзможно, но ще опитаме”, заяви Тен Хаг.

