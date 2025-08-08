Мейджър шампионът RUSH се отказа от професионалната си кариера

Мейджър шампионът Уилям "RUSH" Виежба се оттегли от състезателната сцена, слагайки край на 13-годишна професионална кариера, в която той стана един от най-титулуваните играчи от Северна Америка.

Done competing as a CS player.



I didn’t make this call lightly, but it felt like the right time.



Still sticking around in the scene in other ways.



In my UNC era now. Full statement below. pic.twitter.com/GGYDhQQM9Y — Will (@RUSH) August 7, 2025

Сред постиженията му са титли от DreamHack Open Денвър, iBUYPOWER Masters 2017 и триумфът на неговия Cloud9 над FaZe на ELEAGUE Major в Бостън през 2018, който е и единственият, спечелен от целия северноамерикански континент.

"Много ме вълнува възможността да се развивам като треньор в CS2 и вярвам, че ще се справя отлично,“ споделя RUSH. „Бих обмислил и участие като анализатор или водещ на турнир", написа той в социалните мрежи.