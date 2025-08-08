Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Мейджър шампионът RUSH се отказа от професионалната си кариера

Мейджър шампионът RUSH се отказа от професионалната си кариера

  • 8 авг 2025 | 12:13
  • 433
  • 0
Мейджър шампионът RUSH се отказа от професионалната си кариера

Мейджър шампионът Уилям "RUSH" Виежба се оттегли от състезателната сцена, слагайки край на 13-годишна професионална кариера, в която той стана един от най-титулуваните играчи от Северна Америка.

Сред постиженията му са титли от DreamHack Open Денвър, iBUYPOWER Masters 2017 и триумфът на неговия Cloud9 над FaZe на ELEAGUE Major в Бостън през 2018, който е и единственият, спечелен от целия северноамерикански континент.

"Много ме вълнува възможността да се развивам като треньор в CS2 и вярвам, че ще се справя отлично,“ споделя RUSH. „Бих обмислил и участие като анализатор или водещ на турнир", написа той в социалните мрежи.

Следвай ни:

Още от eSports

HEROIC няма да разчита на gr1ks, взе млад талант под наем

HEROIC няма да разчита на gr1ks, взе млад талант под наем

  • 7 авг 2025 | 16:26
  • 552
  • 0
Apeks изпадна от VALORANT Champions Tour след слаб сезон във VCT EMEA

Apeks изпадна от VALORANT Champions Tour след слаб сезон във VCT EMEA

  • 7 авг 2025 | 15:48
  • 394
  • 0
Johnny Speeds си върна Lekr0 официално

Johnny Speeds си върна Lekr0 официално

  • 7 авг 2025 | 13:21
  • 733
  • 0
YaLLa Compass приключва дейността си в Counter-Strike

YaLLa Compass приключва дейността си в Counter-Strike

  • 7 авг 2025 | 10:43
  • 906
  • 0
Liquid замества The MongolZ на BLAST Open Лондон

Liquid замества The MongolZ на BLAST Open Лондон

  • 6 авг 2025 | 17:51
  • 612
  • 0
Шест звездни отбора ще участват във FISSURE Playground 2 в Белгра

Шест звездни отбора ще участват във FISSURE Playground 2 в Белгра

  • 6 авг 2025 | 16:20
  • 1273
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Душан Керкез: Когато си треньор на ЦСКА и нямаш победа в три мача, е срамно

Душан Керкез: Когато си треньор на ЦСКА и нямаш победа в три мача, е срамно

  • 8 авг 2025 | 10:10
  • 8901
  • 138
Ще се смее ли ЦСКА 1948 на "Коритото" срещу бойците на Орела?

Ще се смее ли ЦСКА 1948 на "Коритото" срещу бойците на Орела?

  • 8 авг 2025 | 07:30
  • 5263
  • 20
Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

  • 8 авг 2025 | 13:02
  • 823
  • 0
Монтана и Ботев (Враца) излизат в люто дерби на Северозапада със залог първи три точки

Монтана и Ботев (Враца) излизат в люто дерби на Северозапада със залог първи три точки

  • 8 авг 2025 | 08:00
  • 6035
  • 3
Интересни дербита на старта на новия сезон в НБЛ

Интересни дербита на старта на новия сезон в НБЛ

  • 8 авг 2025 | 11:15
  • 2517
  • 2
Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

  • 7 авг 2025 | 23:02
  • 187887
  • 1043