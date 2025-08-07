Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Булевард
  3. Играч на Цървена звезда ще става баща, чака дете от секси инфлуенсър

Играч на Цървена звезда ще става баща, чака дете от секси инфлуенсър

  • 7 авг 2025 | 11:38
  • 1053
  • 0
Играч на Цървена звезда ще става баща, чака дете от секси инфлуенсър

Съпругата на баскетболиста на Цървена звезда Урош Плавшич - инфлуенсърът Йована Томич, обяви в Instagram, че е бременна. "1+1=3", е добавила тя в описанието на снимката.

Урош Плавшич и Йована Томич се венчаха на 13 юли тази година, а емоционалната им връзка започна непосредствено преди баскетболистът да дойде в Цървена звезда през 2024 година.

Щастливата двойка реши да организира сватбата си в тесен семеен кръг и с най-близките си приятели, а кадрите, които публикуваха в социалните мрежи, свидетелстват за веселата атмосфера по време на тържеството.

Припомняме, че Плавшич прекара миналия сезон в Бешикташ, като преотстъпен от тима на Цървена звезда, в който се завърна това лято. Преди това Плавшич е играл за Мега Баскет и Смедерево.

Снимка: "Фейсбук"

Следвай ни:

Още от Булевард

Джорджина подлуди мрежата в мини рокля

Джорджина подлуди мрежата в мини рокля

  • 6 авг 2025 | 18:44
  • 3971
  • 4
Андреа май пак заложи на фотошоп?

Андреа май пак заложи на фотошоп?

  • 6 авг 2025 | 17:27
  • 3462
  • 5
Николета смени визията

Николета смени визията

  • 6 авг 2025 | 17:23
  • 3396
  • 1
Неймар си купи Батмобил, няма право да го кара

Неймар си купи Батмобил, няма право да го кара

  • 6 авг 2025 | 15:23
  • 4271
  • 0
Бивш съотборник на Икарди в Барселона: Той уби гълъб, сготви го и го изяде пред мен

Бивш съотборник на Икарди в Барселона: Той уби гълъб, сготви го и го изяде пред мен

  • 5 авг 2025 | 18:15
  • 12231
  • 8
Спортна журналистка напомни за перфектното си тяло по бельо

Спортна журналистка напомни за перфектното си тяло по бельо

  • 5 авг 2025 | 13:46
  • 6986
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

  • 7 авг 2025 | 07:42
  • 12143
  • 137
РБ Лайпциг и Ман Юнайтед може да завършат сделката за Шешко още днес

РБ Лайпциг и Ман Юнайтед може да завършат сделката за Шешко още днес

  • 7 авг 2025 | 10:21
  • 3806
  • 1
Брилянтен шут от над 35 метра в гредата спря Лудогорец да пречупи хегемона на Унгария

Брилянтен шут от над 35 метра в гредата спря Лудогорец да пречупи хегемона на Унгария

  • 6 авг 2025 | 22:22
  • 76162
  • 386
Арда ще търси добър резултат в Литва

Арда ще търси добър резултат в Литва

  • 7 авг 2025 | 07:38
  • 5383
  • 11
Грешна стъпка за България на старта на световните предквалификации

Грешна стъпка за България на старта на световните предквалификации

  • 6 авг 2025 | 22:57
  • 43142
  • 44
Във Франция: ЦСКА предложили милион евро за играч от Лига 2

Във Франция: ЦСКА предложили милион евро за играч от Лига 2

  • 7 авг 2025 | 01:57
  • 13603
  • 29