Играч на Цървена звезда ще става баща, чака дете от секси инфлуенсър

Съпругата на баскетболиста на Цървена звезда Урош Плавшич - инфлуенсърът Йована Томич, обяви в Instagram, че е бременна. "1+1=3", е добавила тя в описанието на снимката.

Урош Плавшич и Йована Томич се венчаха на 13 юли тази година, а емоционалната им връзка започна непосредствено преди баскетболистът да дойде в Цървена звезда през 2024 година.

Щастливата двойка реши да организира сватбата си в тесен семеен кръг и с най-близките си приятели, а кадрите, които публикуваха в социалните мрежи, свидетелстват за веселата атмосфера по време на тържеството.

Припомняме, че Плавшич прекара миналия сезон в Бешикташ, като преотстъпен от тима на Цървена звезда, в който се завърна това лято. Преди това Плавшич е играл за Мега Баскет и Смедерево.

Снимка: "Фейсбук"