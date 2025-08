Това ли е наследникът на StarCraft II

Повече от година след като излезе на пазара в Early Access, Stormgate вече официално стартира първата си кампания, наречена Ashes of Earth. Заглавието е създадено от опитни разработчици, работили по StarCraft II и Warcraft III и може да вдъхне нов живот в света на стратегиите в реално време.

Stormgate е проект на студиото Frost Giant, основано през 2020 г. от Тим Мортън, който е бивш продуктов директор на StarCraft II: Legacy of the Void, и Тим Кембъл, водещият дизайнер на кампанията в Warcraft III: The Frozen Throne. С тези имена, както и очакванията около играта, съвсем скоро можем да станем свидетели на наследника на SC II, която излезе преди вече 15 години.