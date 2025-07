KOLESIE е новият шампион на Fragadelphia

The Fragadelphia 19 Champs crowned! 👑



After a barn burner of a series KOLESIE lift the trophy with a great performance by the tournament MVP @FlayyCS! 🏆



Congratulations @innocentCS @FlayyCS @kisserekk @Sobol_CSGO @qlocuu @SZPEROcs!



Thank you to @SaintsGamingCA and our… pic.twitter.com/51eXySlZFW