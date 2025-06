Бивш играч на Реал Мадрид се заяде с Ямал заради... шапката

🗣️ GUTI: No me gusta que Lamine Yamal vaya en rueda de prensa con una gorra para atrás, en tu vida haces lo que quieras, pero con tu club o la selección no."



MÁS CLARO IMPOSIBLE, verdades como una casa 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/AgUJTY5oxK