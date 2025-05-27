Резултати, голмайстори и класиране след 28-ия кръг на Елитната група до 16 години

Лудогорец и Септември спечелиха своите срещи в 28-ия кръг на Елитната група до 16 години. Разградчани се справиха с Национал, докато септемврийци победиха Левски. В останалите двубои Локомотив спечели дербито на Пловдив след успех над Ботев, а Славия и ЦСКА направиха зрелищно 3:3

Ето всички резултати:

Първа осмица:

Локомотив (Пловдив) - Ботев (Пловдив) 2:0

1:0 Методи Клисуранов (37')

2:0 Благой Полежански (46')

Левски - Септември 2:4

0:1 Андрей Грозданов (1')

0:2 Димитър Маринов (5')

1:2 Лазар Петров (28')

2:2 Ернан Ангелов (47')

2:3 Виктор Добрев (58')

2:4 Теодор Танациев (86')

Национал - Лудогорец 0:4

0:1 Йоан Нофал (19')

0:2 Васил Иванов (27')

0:3 Станислав Иванов (41')

0:4 Станислав Иванов (49')

Славия - ЦСКА 3:3

1:0 Деан Йорданов (3')

1:1 Александър Димитров (15')

1:2 Владислав Величков (27')

2:2 Петър Благоев (61')

2:3 Димитър Димитров (81')

3:3 Стоян Кочуков (89')

Втора осмица:

Спартак (Плевен) - Арда 0:2

0:1 Радослав Коев (28')

0:2 Радослав Коев (87')

Звезденбург - Пловдив 2015 1:1

1:0 Максим Киряков (32')

1:1 Павлин Люцканов (59')

Хебър - Дунав 2:1

1:0 Илиян Георгиев (6')

2:0 Константин Асенов (68')

2:1 Максим Арнаудов (89')

Етър - Пирин 0:1

0:1 Даниел Тилев (57')