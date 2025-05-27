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  3. Резултати, голмайстори и класиране след 28-ия кръг на Елитната група до 16 години

Резултати, голмайстори и класиране след 28-ия кръг на Елитната група до 16 години

  • 27 май 2025 | 12:21
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Лудогорец и Септември спечелиха своите срещи в 28-ия кръг на Елитната група до 16 години. Разградчани се справиха с Национал, докато септемврийци победиха Левски. В останалите двубои Локомотив спечели дербито на Пловдив след успех над Ботев, а Славия и ЦСКА направиха зрелищно 3:3

Ето всички резултати:

Първа осмица:

Локомотив (Пловдив) - Ботев (Пловдив) 2:0
1:0 Методи Клисуранов (37')
2:0 Благой Полежански (46')

Левски - Септември 2:4
0:1 Андрей Грозданов (1')
0:2 Димитър Маринов (5')
1:2 Лазар Петров (28')
2:2 Ернан Ангелов (47')
2:3 Виктор Добрев (58')
2:4 Теодор Танациев (86')

Национал - Лудогорец 0:4
0:1 Йоан Нофал (19')
0:2 Васил Иванов (27')
0:3 Станислав Иванов (41')
0:4 Станислав Иванов (49')

Славия - ЦСКА 3:3
1:0 Деан Йорданов (3')
1:1 Александър Димитров (15')
1:2 Владислав Величков (27')
2:2 Петър Благоев (61')
2:3 Димитър Димитров (81')
3:3 Стоян Кочуков (89')

Втора осмица:

Спартак (Плевен) - Арда 0:2
0:1 Радослав Коев (28')
0:2 Радослав Коев (87') 

Звезденбург - Пловдив 2015 1:1
1:0 Максим Киряков (32')
1:1 Павлин Люцканов (59')

Хебър - Дунав 2:1
1:0 Илиян Георгиев (6')
2:0 Константин Асенов (68')
2:1 Максим Арнаудов (89')

Етър - Пирин 0:1 
0:1 Даниел Тилев (57')

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