Обявиха съдиите за 24-ия кръг в efbet Лига

БФС определи съдиите за 24-ия кръг на efbet Лига. Драгомир Драганов ще свири варненското дерби между Черно море и Спартак (Варна), Кристиян Колев е назначен на Левски - Славия, а Георги Давидов е главен съдия на сблъсъка между Берое и ЦСКА.

Ето всички назначения:

7 март 2025 г., петък, 17:30 ч.

ПФК Ботев Враца - ФК Крумовград

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Денислав Йорданов Сталев

СН: Атанас Петров Бозев

8 март 2025 г., събота, 12:30 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Костадин Ангелов Гергинов

8 март 2025 г., събота, 15:00 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Даниел Милков Ников

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Михаел Петков Павлов

СН: Валентин Желев Добрев

8 март 2025 г., събота, 17:30 ч.

ПФК Черно море - Спартак 1918

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков

СН: Камен Михайлов Алексиев

9 март 2025 г., неделя, 12:00 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Цветан Кръстев Кръстев

9 март 2025 г., неделя, 14:30 ч.

ПФК Левски - ПФК Славия 1913

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Димитър Димитров Димитров

СН: Йордан Костадинов Иванов

9 март 2025 г., неделя, 17:00 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Стоян Панталеев Арсов

СН: Александър Костадинов Костадинов

10 март 2025 г., понеделник, 17:30 ч.

ПФК Септември Сф - ФК Хебър 1918

ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Иван Радославов Иванов

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Николай Георгиев Ангелов